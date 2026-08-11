Росія впевнена, що не піде з України: який розділ включили у підручники з "історії" для школярів

Російська влада включила до нового федерального переліку шкільних підручників, що рекомендуються, видання, присвячене історії Донбасу і так званої "Новоросії". Підручник планують використовувати у російських школах, зокрема на тимчасово окупованих територіях України.

Підручники з "історії" окупованих територій України. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про видання "Історія нашого краю. Донбас та Новоросія" для учнів 5-7 класів. У ньому історія Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей подається із позиції російського імперського нарратива. Український контекст та зв'язок цих регіонів з Україною, як зазначають правозахисники, фактично підміняються російською версією подій.

У російському Міністерстві освіти стверджують, що підручник нібито представляє "об'єктивну" та "реальну інформацію" та є частиною концепції "єдиної історії Росії". Глава відомства Сергій Кравцов також протиставив його українським шкільним підручникам.

За даними російської влади, нові пропагандистські матеріали мають потрапити до шкіл на тимчасово окупованих територіях вже з 1 вересня 2026 року.

Правозахисники розглядають такі освітні програми як інструмент системної русифікації та примусового перевиховання українських дітей. Йдеться не просто про заміну окремих фактів, а про спробу сформувати у нового покоління уявлення про захоплені регіони як нібито історично російські.

Особливу небезпеку експерти вбачають у тому, що шкільна пропаганда узгоджується з іншими заходами окупаційної політики. Дітям нав'язують російську ідентичність, витісняють українську мову та культуру, а надалі молодь можуть втягувати до російської системи військової підготовки.

Таким чином, Кремль намагається закріпити окупацію не лише силою зброї, а й через шкільну систему – формуючи в українських дітей власну версію минулого та ставлення до країни, яка продовжує окупацію їхніх територій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США розповіли, доки Путін не піде на переговори з Україною.



