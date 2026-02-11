Россия уже готовится к "следующей войне": разведка Эстонии раскрыла потрясающие факты

Россия настолько нарастила производство боеприпасов, что это фактически красноречивый сигнал, что страна ведет активную подготовку к следующей войне за пределами Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете разведки Эстонии за 2026 год.

Снаряды КНДР. Фото: из открытых источников

По оценкам эстонской спецслужбы, в 2025 году российские заводы произвели более 7 миллионов снарядов, минометных мин и ракет по сравнению с 4,5 миллиона в 2024 году. В целом, с начала полномасштабного вторжения в Украину производство боеприпасов в РФ возросло в 17 раз, преимущественно благодаря строительству новых производственных мощностей.

Структура производства в 2025 году выглядела следующим образом: гаубические боеприпасы (122 мм, 152 мм и 203 мм) – 3,4 млн; минометные мины (120 мм и 240 мм) – 2,3 млн; боеприпасы для танков и БМП – 0,8 млн; ракеты для РСЗО – 0,5 млн.

Помимо собственного производства страна-агрессор активно импортирует боеприпасы. С 2023 г. Москва получила 5-7 миллионов снарядов от Ирана и Северной Кореи. По данным разведки, боеприпасы из КНДР составили около половины всех снарядов, выпущенных Россией по Украине во второй половине 2025 года.

Закупка этих боеприпасов обошлась путинскому режиму около 1 трлн рублей (10,6 млрд евро) в 2025 году. При этом себестоимость остается низкой: например, снаряд калибра 152 мм стоит менее 100 тысяч рублей (около 1050 евро), что в разы дешевле западных аналогов калибра 155 мм.

"Для Кремля поддержание этих запасов почти наверняка является критически важным элементом планирования потенциальных будущих конфликтов... Россия ставит перед собой долгосрочные оперативные цели в войне против Украины. Это подтверждает, что недавнее оживление риторики о мирных переговорах является лишь тактикой, чтобы выиграть время", – говорится в отчете.

