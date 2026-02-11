Росія вже готується до "наступної війни": розвідка Естонії розкрила приголомшливі факти

Росія настільки наростила виробництво боєприпасів, що це фактично є красномовним сигналом, що країна веде активну підготовку до наступної війни за межами України. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у звіті розвідки Естонії за 2026 рік.

Снаряди. Фото: з відкритих джерел

За оцінками естонської спецслужби, у 2025 році російські заводи виробили понад 7 мільйонів снарядів, мінометних мін і ракет, порівняно з 4,5 мільйона у 2024 році. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну виробництво боєприпасів у РФ зросло у 17 разів, переважно завдяки будівництву нових виробничих потужностей.

Структура виробництва у 2025 році виглядала так: гаубичні боєприпаси (122 мм, 152 мм і 203 мм) – 3,4 млн; мінометні міни (120 мм і 240 мм) – 2,3 млн; боєприпаси для танків і БМП – 0,8 млн; ракети для РСЗВ – 0,5 млн.

Окрім власного виробництва, країна-агресор активно імпортує боєприпаси. З 2023 року Москва отримала 5-7 мільйонів снарядів від Ірану та Північної Кореї. За даними розвідки, боєприпаси з КНДР склали до половини всіх снарядів, випущених Росією по Україні в другій половині 2025 року.

Закупівля цих боєприпасів коштувала путінському режиму близько 1 трлн рублів (10,6 млрд євро) у 2025 році. При цьому собівартість залишається низькою: наприклад, снаряд калібру 152 мм коштує менше ніж 100 тисяч рублів (близько 1050 євро), що в рази дешевше за західні аналоги калібру 155 мм.

"Для Кремля підтримання цих запасів майже напевно є критично важливим елементом планування потенційних майбутніх конфліктів... Росія ставить перед собою довгострокові оперативні цілі у війні проти України. Це підтверджує, що нещодавнє пожвавлення риторики про мирні переговори є лише тактикою, аби виграти час", – йдеться у звіті.

