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Кречмаровская Наталия
Ситуация в России стремительно ухудшается, и это уже испытывают рядовые россияне. Пока лидер РФ Владимир Путин рассказывает о победах на фронте и устойчивости страны, граждане уже считают последние копейки и экономят даже на самом необходимом.
Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"
В Службе внешней разведки Украины, что последние социологические исследования свидетельствуют о приговоре путинскому экономическому курсу. По данным исследований, 34% россиян вынуждены экономить на еде, присоединившись к 47% и ранее экономивших.
Больше ценовой шок россияне испытывают на базовой продуктовой корзине – мясо, свежая рыба и даже сезонные фрукты и овощи могут купить не все.
Экономят россияне не только на продуктах – массово отказываются от приобретения одежды (28% 54%, которые экономили раньше), выбирают самые дешевые китайские товары на маркетплейсах или годами не обновляют гардероб (43%).
Не лучше ситуация и в сфере услуг и общепита — 61% россиян отказались от посещения кафе и ресторанов, 39% — больше не покупают ежедневный кофе "с собой", 28% — начали брать домашнюю еду на работу.
При этом российская пропаганда сумела убедить россиян, что безденежье возникло из-за неумения заработать.
Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько еще Путин будет воевать.