Ситуация в России стремительно ухудшается, и это уже испытывают рядовые россияне. Пока лидер РФ Владимир Путин рассказывает о победах на фронте и устойчивости страны, граждане уже считают последние копейки и экономят даже на самом необходимом.

Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"

В Службе внешней разведки Украины, что последние социологические исследования свидетельствуют о приговоре путинскому экономическому курсу. По данным исследований, 34% россиян вынуждены экономить на еде, присоединившись к 47% и ранее экономивших.

"На фоне стагнации реальных доходов и колоссальных расходов на содержание оккупационной армии рядовой россиянин оказался под прессом топливного кризиса, опережающего роста цен на топливо, жилищно-коммунальных услуг и дефицита импортных товаров", — говорится в сообщении.

Больше ценовой шок россияне испытывают на базовой продуктовой корзине – мясо, свежая рыба и даже сезонные фрукты и овощи могут купить не все.

"По официальным (традиционно заниженным) данным "Росстата", годовая инфляция на отдельные позиции, к примеру, огурцы или говядина, измеряется двузначными цифрами, а сами россияне фиксируют тотальное подорожание молочных продуктов и фруктов. Попытки населения выжить в этих условиях выглядят унизительно: популярным трендом стал переход на самые дешевые суррогаты под собственными марками дискаунтеров и полный отказ от обычных сладостей или фруктов вне сезона”, — отмечают в разведке.

Экономят россияне не только на продуктах – массово отказываются от приобретения одежды (28% 54%, которые экономили раньше), выбирают самые дешевые китайские товары на маркетплейсах или годами не обновляют гардероб (43%).

Не лучше ситуация и в сфере услуг и общепита — 61% россиян отказались от посещения кафе и ресторанов, 39% — больше не покупают ежедневный кофе "с собой", 28% — начали брать домашнюю еду на работу.

При этом российская пропаганда сумела убедить россиян, что безденежье возникло из-за неумения заработать.

"Война против Украины, системный кризис, международная изоляция и санкции в мозгах послушного электората никоим образом не связываются с преступной политикой кремля, бросающего триллионы рублей в топку войны", — подытожили в разведке.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько еще Путин будет воевать.