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Кречмаровская Наталия
Ситуація в Росії стрімко погіршується і це вже відчувають пересічні росіяни. Поки лідер РФ Володимир Путін розповідає про перемоги на фронті та стійкість країни, громадяни уже рахують останні копійки та економлять навіть на найнеобхіднішому.
Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"
У Службі зовнішньої розвідки України, що останні соціологічні дослідження свідчать про вирок путінському економічному курсу. За даними досліджень, 34% росіян змушені економити на їжі, приєднавшись до 47% тих, котрі й раніше економили.
Найбільше ціновий шок росіяни відчувають на базовому продуктовому кошику — м’ясо, свіжа риба та навіть сезонні фрукти та овочі можуть купити не всі.
Економлять росіяни не тільки на продуктах — масово відмовляються від придбання одягу (28% + 54%, які економили раніше), обирають найдешевші китайські товари на маркетплейсах або роками не оновлюють гардероб (43%).
Не краща ситуація і у сфері послуг та громадського харчування — 61% росіян відмовилися від відвідування кафе та ресторанів, 39% — більше не купують щоденну каву “з собою”, 28% — почали брати домашню їжу на роботу.
При цьому російська пропаганда зуміла переконати росіян, що безгрошів’я виникло через невміння заробити.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки ще Путін буде воювати.