Ситуація в Росії стрімко погіршується і це вже відчувають пересічні росіяни. Поки лідер РФ Володимир Путін розповідає про перемоги на фронті та стійкість країни, громадяни уже рахують останні копійки та економлять навіть на найнеобхіднішому.

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

У Службі зовнішньої розвідки України, що останні соціологічні дослідження свідчать про вирок путінському економічному курсу. За даними досліджень, 34% росіян змушені економити на їжі, приєднавшись до 47% тих, котрі й раніше економили.

“На тлі стагнації реальних доходів та колосальних витрат на утримання окупаційної армії пересічний росіянин опинився під пресом паливної кризи, випереджального зростання цін на паливо, житлово-комунальних послуг та дефіциту імпортних товарів”, — йдеться у повідомленні.

Найбільше ціновий шок росіяни відчувають на базовому продуктовому кошику — м’ясо, свіжа риба та навіть сезонні фрукти та овочі можуть купити не всі.

“За офіційними (традиційно заниженими) даними “Росстату”, річна інфляція на окремі позиції, приміром, огірки чи яловичина, вимірюється двозначними цифрами, а самі росіяни фіксують тотальне подорожчання молочних продуктів та фруктів. Спроби населення вижити в цих умовах виглядають принизливо: найпопулярнішим трендом став перехід на найдешевші сурогати під власними марками дискаунтерів та повна відмова від звичайних солодощів чи фруктів поза сезоном”, — зазначають у розвідці.

Економлять росіяни не тільки на продуктах — масово відмовляються від придбання одягу (28% + 54%, які економили раніше), обирають найдешевші китайські товари на маркетплейсах або роками не оновлюють гардероб (43%).

Не краща ситуація і у сфері послуг та громадського харчування — 61% росіян відмовилися від відвідування кафе та ресторанів, 39% — більше не купують щоденну каву “з собою”, 28% — почали брати домашню їжу на роботу.

При цьому російська пропаганда зуміла переконати росіян, що безгрошів’я виникло через невміння заробити.

“Війна проти України, системна криза, міжнародна ізоляція та санкції в мізках слухняного електорату жодним чином не пов’язуються зі злочинною політикою кремля, який кидає трильйони рублів у топку війни”, — підсумували у розвідці.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки ще Путін буде воювати.