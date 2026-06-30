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Росія уже на межі: чим росіяни розплачуються за амбіції Путіна

У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, до чого Путін довів росіян

30 червня 2026, 18:18
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Кречмаровская Наталия

Ситуація в Росії стрімко погіршується і це вже відчувають пересічні росіяни. Поки лідер РФ Володимир Путін розповідає про перемоги на фронті та стійкість країни, громадяни уже рахують останні копійки та економлять навіть на найнеобхіднішому.

Росія уже на межі: чим росіяни розплачуються за амбіції Путіна

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

У Службі зовнішньої розвідки України, що останні соціологічні дослідження свідчать про вирок путінському економічному курсу. За даними досліджень, 34% росіян змушені економити на їжі, приєднавшись до 47% тих, котрі й раніше економили. 

“На тлі стагнації реальних доходів та колосальних витрат на утримання окупаційної армії пересічний росіянин опинився під пресом паливної кризи,  випереджального зростання цін на паливо, житлово-комунальних послуг та дефіциту імпортних товарів”, — йдеться у повідомленні.

Найбільше ціновий шок росіяни відчувають на базовому продуктовому кошику — м’ясо, свіжа риба та навіть сезонні фрукти та овочі можуть купити не всі. 

“За офіційними (традиційно заниженими) даними “Росстату”, річна інфляція на окремі позиції, приміром, огірки чи яловичина, вимірюється двозначними цифрами, а самі росіяни фіксують тотальне подорожчання молочних продуктів та фруктів. Спроби населення вижити в цих умовах виглядають принизливо: найпопулярнішим трендом став перехід на найдешевші сурогати під власними марками дискаунтерів та повна відмова від звичайних солодощів чи фруктів поза сезоном”, — зазначають у розвідці.

Економлять росіяни не тільки на продуктах — масово відмовляються від придбання одягу (28% + 54%, які економили раніше), обирають найдешевші китайські товари на маркетплейсах або роками не оновлюють гардероб (43%). 

Не краща ситуація і у сфері послуг та громадського харчування — 61% росіян відмовилися від відвідування кафе та ресторанів, 39% — більше не купують щоденну каву “з собою”, 28% — почали брати домашню їжу на роботу. 

При цьому російська пропаганда зуміла переконати росіян, що безгрошів’я виникло через невміння заробити. 

“Війна проти України, системна криза, міжнародна ізоляція та санкції в мізках слухняного електорату жодним чином не пов’язуються зі злочинною політикою кремля, який кидає трильйони рублів у топку війни”, — підсумували у розвідці.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки ще Путін буде воювати. 



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Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/cherez-viinu-rosiyany-masovo-ekonomlyat-na-izhi-ta-odyazi
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