Вопрос о российской революции часто воспринимается как выдавание желаемого за действительное, но история этой страны доказывает: изменения там происходят не постепенно, а через внезапные кризисы. Сегодняшняя Россия выглядит монолитной только на поверхности, в то время как под ней скапливаются тектонические напряжения. Портал “Комментарии” спросил у искусственного интеллекта возможна ли революция в России и когда это может произойти.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT прогнозирует, что в ближайшие 1-2 года масштабная революция в России маловероятна. У Кремля пока есть ресурсы для удержания контроля над населением. Но риски серьезного кризиса могут возрасти после завершения активной фазы войны или в случае резкого экономического спада. Самым опасным для российских властей станет не народный протест, а борьба элит за власть и ресурсы. Если экономические проблемы усугубятся, а военные неудачи будут накапливаться, период 2027-2030 годов может стать для РФ временем политической турбулентности. В то же время говорить о неизбежном крахе России сейчас преждевременно.

Чат-бот Gemini считает, что до конца 2026 года поддержка режима может упасть до уровня, когда силовики перестанут видеть выгоду в защите действующей верхушки. Революция в России начнется не с баррикад, а с саботажа приказов в Москве и параллельного бунта в этнических республиках. Это не будет демократический прорыв, а скорее жестокая переформатизация пространства, которая приведет к продолжительной дестабилизации. Вероятность смены власти в этот период ИИ оценивает в 40%, что для такой закрытой системы это чрезвычайно высокий показатель.

Чат-бот Deepseek отмечает, что в ближайшие 2-3 года масштабной революции, которая изменила бы власть по всей стране, не произойдет. Сейчас очень высок уровень силового контроля и общественная пассивность. Но существует достаточно высокая вероятность (около 35-40%) дестабилизации ситуации на региональном уровне в виде продовольственных бунтов или стачек. Это может произойти из-за гиперинфляции и топливного кризиса. Наиболее реальным сценарием смены власти считаю не "революцию снизу", а скорее дворцовый переворот или сговор элит в случае резкого ухудшения положения на фронте или критического экономического коллапса.

Чат-бот Grok прогнозирует, что классическая революция "снизу" маловероятна в ближайшие 2-3 года из-за мощного контроля и атомизации общества. Однако системный кризис режима возможен после 2027-2030 годов. Это может произойти, если война затянется, экономика войдет в глубокую стагфляцию, а Путин лишится здоровья или контроля над элитами. Самый реалистичный сценарий – это ротация элит, а не радикальный переворот. Настоящие глубокие изменения потребуют либо внешнего шока, либо длительного накопления недовольства. Россия способна на эволюцию, но революция будет оставаться риском, а не неизбежностью.

В заключении все чат-боты полагают, что в ближайшие годы Россия вряд ли столкнется с классической народной революцией. Но постепенно возрастает риск большого внутреннего кризиса. Главной угрозой для Кремля ИИ называют не массовые протесты, а конфликт внутри элит на фоне экономического истощения и последствий войны.

В то же время, почти все прогнозы указывают на опасный период после 2027 года. Если война затянется, экономическая ситуация усугубится, а борьба за власть внутри Кремля усилится, Россия может войти в зону политической турбулентности.

Напомним: портал "Комментарии" писал об ужасном плане Путина по отношению к Украине.