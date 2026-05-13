Питання про російську революцію часто сприймається як видавання бажаного за дійсне, але історія цієї країни доводить: зміни там відбуваються не поступово, а через раптові кризи. Сьогоднішня Росія виглядає монолітною лише на поверхні, тоді як під нею накопичуються тектонічні напруги. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту чи можлива революція у Росії і коли це може статися.

Володимир Путін.

Чат-бот Chat GPT прогнозує, що у найближчі 1-2 роки масштабна революція у Росії малоймовірна. Кремль поки має ресурси для утримання контролю над населенням. Але ризики серйозної кризи можуть зрости після завершення активної фази війни або у разі різкого економічного спаду. Найнебезпечнішим для російської влади стане не народний протест, а боротьба еліт за владу й ресурси. Якщо економічні проблеми посиляться, а військові невдачі накопичуватимуться, період 2027-2030 років може стати для РФ часом політичної турбулентності. Водночас говорити про неминучий крах Росії зараз передчасно.

Чат-бот Gemini вважає, що до кінця 2026 року підтримка режиму може впасти до рівня, коли силовики перестануть бачити вигоду у захисті чинної верхівки. Революція в Росії почнеться не з барикад, а з саботажу наказів у Москві та паралельного бунту в етнічних республіках. Це не буде демократичний прорив, а скоріше жорстока переформатизація простору, яка призведе до тривалої дестабілізації. Ймовірність зміни влади у цей період ШІ оцінює у 40%, що для такої закритої системи це є надзвичайно високим показником.

Чат-бот Deepseek зазначає, що у найближчі 2-3 роки масштабної революції, яка б змінила владу по всій країні, не відбудеться. Зараз дуже високий рівень силового контролю та суспільна пасивність. Але існує досить висока ймовірність (близько 35-40%) дестабілізації ситуації на регіональному рівні у вигляді продовольчих бунтів або страйків. Це може статися через гіперінфляцію та паливну кризу. Найбільш реальним сценарієм зміни влади вважаю не "революцію знизу", а радше палацовий переворот або змову еліт у разі різкого погіршення становища на фронті чи критичного економічного колапсу.

Чат-бот Grok прогнозує, що класична революція "знизу" малоймовірна у найближчі 2-3 роки через потужний контроль та атомізацію суспільства. Однак системна криза режиму можлива після 2027-2030 років. Це може відбутися, якщо війна затягнеться, економіка увійде в глибоку стагфляцію, а Путін втратить здоров'я чи контроль над елітами. Найреалістичніший сценарій — це ротація еліт, а не радикальний переворот. Справжні глибокі зміни вимагатимуть або зовнішнього шоку, або тривалого накопичення невдоволення. Росія здатна на еволюцію, але революція залишатиметься ризиком, а не неминучістю.

У висновку усі чат-боти вважають, що у найближчі роки Росія навряд чи зіткнеться з класичною народною революцією. Але поступово зростає ризик великої внутрішньої кризи. Головною загрозою для Кремля ШІ називають не масові протести, а конфлікт усередині еліт на тлі економічного виснаження та наслідків війни.

Водночас майже всі прогнози вказують на небезпечний період після 2027 року. Якщо війна затягнеться, економічна ситуація погіршиться, а боротьба за владу всередині Кремля посилиться, Росія може увійти у зону політичної турбулентності.

