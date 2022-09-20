Россия в огне – горит Санкт-Петербург, Ижевск и транспорт в Москве

Подожгли завод в русском Ижевске и склад в Санкт-Петербурге. Также сообщают о пожаре в троллейбусе с пассажирами в Москве. Произошла серия пожаров в России.

В Российской Федерации произошло несколько пожаров. Фото из открытых источников

В последнее время из России поступает информация о серии серьезных пожаров. Вечером 19 сентября произошел пожар на производящем краски заводе "Палиж" в Ижевске.

Первые сведения о пожаре на лакокрасочном заводе появились в понедельник около 21:00. Огонь быстро распространился и занял площадь 5 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли здания. К борьбе с огнем привлекли около 100 пожарных бригад. 20 сентября в 5:45 пожар на лакокрасочном заводе на улице Салутовской был полностью ликвидирован. Об этом сообщил мэр Ижевска Олег Бекметьев в соцсети.

На записях видно огромное пламя, охватывающее обширную территорию, и густые клубы дыма.

Российские СМИ сообщают, что превышения химических веществ в воздухе не обнаружены. Генеральный директор предприятия Елена Телицына сообщила, что пострадавших нет. В то же время, она обратилась за помощью и ищет компанию, которая будет заниматься сносом сооружения, а также строительные компании.

Также во вторник произошел пожар на складе в Санкт-Петербурге, а именно в муниципальном поселке Шушары, где находилось холодильное оборудование. Огонь сначала охватил площадь 500 кв.м, а затем охватил 1000 кв. м. Ранее российские СМИ также сообщали, что в транспортном парке на станции метро "Ленинский проспект" в Москве загорелся троллейбус с пассажирами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о речи друга Путина, угрожающего уничтожить Великобританию ядерным ударом.

Также "Комментарии" писали, о страхе россиян . Российские жители боятся, что на них нападет Украина.





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