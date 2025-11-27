Россия в огне: в какой области развались сильные взрывы

Рубрики
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, что в Самарской области РФ, был под атакой беспилотников ночью 27 ноября. Об этом сообщает ряд российских пабликов.
Метисные жители делились в соцсетях, что в Новокуйбышевске Самарской области звучали взрывы. Росавиация закрывала Самарский аэропорт. Целью дроновой атаки был НПЗ в Новокуйбышевске.
Местные власти атаку пока не комментировали.
Стоит отметить, АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" входит в группу ПАО "НК "Роснефть".
Ранее завод беспилотники атаковали 16 ноября и 19 октября.
Согласно информации в соцсетях, в Саратове и Энгельсе работала ПВО из-за угрозы атаки дронов. Местные жители рассказали о взрывах в городах после часа ночи. Всего было слышно около 5-7 громких звуков.