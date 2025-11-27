Россия в огне: в какой области развались сильные взрывы

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, что в Самарской области РФ, был под атакой беспилотников ночью 27 ноября. Об этом сообщает ряд российских пабликов.

Метисные жители делились в соцсетях, что в Новокуйбышевске Самарской области звучали взрывы. Росавиация закрывала Самарский аэропорт. Целью дроновой атаки был НПЗ в Новокуйбышевске.

"На кадрах, которые сняты с улицы Мичурина, запечатлены как минимум 3 вспышки: в воздухе на высоте около 1.5 км, над горизонтом, но тоже в воздухе – вероятно снова работа ПВО южнее Новокуйбышевского НПЗ (расстояние от места съемки до взрыва больше 3.5 км), а также яркое зарево в самом конце – непосредственно на территории НПЗ", – говорилось в одном из телеграмм-каналов.

Местные власти атаку пока не комментировали.

Стоит отметить, АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" входит в группу ПАО "НК "Роснефть".

Ранее завод беспилотники атаковали 16 ноября и 19 октября.

