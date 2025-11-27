logo_ukra

Росія у вогні: в якій області лунали сильні вибухи
Росія у вогні: в якій області лунали сильні вибухи

Дрони атакували НПЗ у Самарській області Росії

27 листопада 2025, 07:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що у Самарській області РФ, був під атакою безпілотників уночі 27 листопада. Про це повідомляє низка російських пабліків.

Росія у вогні: в якій області лунали сильні вибухи

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Метисні мешканці ділилися у соцмережах, що у Новокуйбишевську Самарської області лунали вибухи. Росавіація закривала Самарський аеропорт. Метою дронової атаки був НПЗ у Новокуйбишевську.

"На кадрах, які зняті з вулиці Мічуріна, зафіксовано щонайменше 3 спалахи: в повітрі на висоті близько 1,5 км, над горизонтом, але теж у повітрі – ймовірно знову робота ППО на південь від Новокуйбишевського НПЗ (відстань від місця зйомки до вибуху більше 3,5 км), а також яскрава заграва в самому кінці – безпосередньо на території НПЗ", — йшлося в одному з телеграм-каналів.

Місцева влада атаку поки не коментувала.

Варто зазначити, що АТ "Новокуйбишевський нафтопереробний завод" входить до групи ПАТ "НК "Роснефть".

Раніше завод безпілотники атакували 16 листопада та 19 жовтня.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Міноборони Росії заявили, що в ніч на 19 листопада їхня ППО нібито збила 65 "українських безпілотників". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – вночі 11 листопада серія вибухів лунала над російськими містами Саратов та Енгельс. Також місцеві пабліки написали про пожежу на Саратівському НПЗ.

Згідно з інформацією в соцмережах, у Саратові та Енгельсі працювала ППО через загрозу атаки дронів. Місцеві жителі розповіли про вибухи у містах після першої години ночі. Усього було чути близько 5-7 гучних звуків.




