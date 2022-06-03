Россия в огне: в Москве сильный пожар в бизнес-центре, а в Набережных Челнах горит предприятие (ВИДЕО)

В разных точках россии разгорелись пожары. Об этом сообщили сегодня, 3 июня, ведущие круглосуточного телемарафона.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным журналистов, в Москве горит бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза".

"Ранг пожара максимальный — пятый. Причину пока устанавливают.", — сообщила журналистка.

Также в интернет-пабликах появляются видео, на которых, как утверждается, горит данный бизнес центр.



Кроме того, в Набережных Челнах (республика Татарстан) также разгорелся пожар.

"Горит пластик на территории 2 тысячи квадратных метров на производстве "Алтын полимер", — рассказали в эфире телемарафона.

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