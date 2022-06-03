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Россия в огне: в Москве сильный пожар в бизнес-центре, а в Набережных Челнах горит предприятие (ВИДЕО)

В россии разгорелись пожары

сегодня, 10:38
Автор:

Денис
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В разных точках россии разгорелись пожары. Об этом сообщили сегодня, 3 июня, ведущие круглосуточного телемарафона. 

Россия в огне: в Москве сильный пожар в бизнес-центре, а в Набережных Челнах горит предприятие (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным журналистов, в Москве горит бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". 

"Ранг пожара максимальный — пятый. Причину пока устанавливают.", — сообщила журналистка.

Также в интернет-пабликах появляются видео, на которых, как утверждается, горит данный бизнес центр.

   

Кроме того, в Набережных Челнах (республика Татарстан) также разгорелся пожар. 

"Горит пластик на территории 2 тысячи квадратных метров на производстве "Алтын полимер", — рассказали в эфире телемарафона. 

   

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал сколько стоит содержание военнопленных в УкраинеВ Минюсте подсчитали стоимость содержания российских военнопленных в Украине. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n6iTQ0_9bDc
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