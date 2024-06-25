Россия в ООН опять озвучила дичь о Зеленском и Украине

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Ткачик Олеся
Россиянам и дальше никак не дает покоя тема легитимности президента Владимира Зеленского. Они тщательно распространяют свои фейки на международной арене. В частности, делегация террористической России в Совете по правам человека ООН заявила о "незаконном удержании власти" в Украине. Эту точку зрения высказал представитель делегации России Ярослав Еремин.
Владимир Зеленский
В частности, дипломат страны-агрессора заявил, что якобы Конституционный суд Украины принял решение о том, что президент избирается на пять лет и его конституционный статус не содержит другой продолжительности срока.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что разведка в Украине предупреждала, что россияне будут разгонять фейк о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского. К распространению этого фейка присоединился даже кремлевский диктатор Владимир Путин, которого уж точно можно считать нелегитимным из-за фальсификации выборов. Так вот, он заявил, что легитимной властью в Украине считает Верховную Раду и спикера Руслана Стефанчука. При этом кремлевский диктатор заявил, что для террористической России важна легитимная власть в Украине, чтобы понимать, с кем можно подписывать мирные договоренности, чтобы их в последствии не отменили.
При этом в Украине неоднократно объясняли, что Зеленский, согласно Конституции, остается легитимным президентом, пока не будут проведены выборы, а новый президент не вступит в полномочия. При этом, согласно Конституции, проводить выборы во время военного положения запрещено.
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ufo
сегодня, 11:46
Ну, а разве он неправ: зеля - самый обычный узурпатор. Так или иначе можно было соблюсти процедуры предусмотренные основным законом. Хотя бы формально. А получилось , что человек который обязан гарантировать выполнение Конституции в очередной раз вытер об нее ноги. И всех, похоже, это устраивает. Ім'я, полностью согласен. зеля со своими упырями принес стране вреда больше чем все враги вместе взятые. Как минимум, можно было не допустить войны, особенно с более сильным противником. Можно было не грабить страну и не устраивать репрессии против своего же населения во время войны. Можно было приложить все усилия, чтобы сохранить людей и прекратить военные действия как можно скорее. Можно было... да много чего можно было сделать , чего они не сделали и делать не захотели. Зато за три года было очень много самопиара, "формул" и громких заявлений, которые уже давно ни на кого не производят впечатления.
Ім'я
25 июня 2024, 21:07
Дичина - це те, що патякає Зеленський, який узурпував владу після 20-го травня, та перетворив Україну на концтабір. По вулицях снують бандформування ТЦК, яких кришує злочинна українська влада. Подивимось, чим закінчиться це ганебне дійство, у яке країна втягнута перетином інтересів більш сильних гравців. Україна вже третій рік втрачає життя та майно своїх громадян. Українська влада не мала допустити цього, і перспективи завершення конфлікту на своїх умовах у слабкої сторони досить умовні. Подача новин просто жахлива, читачів сприймають за розумово відсталих?