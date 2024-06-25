Россиянам и дальше никак не дает покоя тема легитимности президента Владимира Зеленского. Они тщательно распространяют свои фейки на международной арене. В частности, делегация террористической России в Совете по правам человека ООН заявила о "незаконном удержании власти" в Украине. Эту точку зрения высказал представитель делегации России Ярослав Еремин.

Владимир Зеленский

В частности, дипломат страны-агрессора заявил, что якобы Конституционный суд Украины принял решение о том, что президент избирается на пять лет и его конституционный статус не содержит другой продолжительности срока.

"Что же мы видим в реальности. Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, а новые выборы так и не проведены. Таким образом, власть в Украине вновь, как и в 2014 году, узурпирована и удерживается незаконным путем", — заявил Еремин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что разведка в Украине предупреждала, что россияне будут разгонять фейк о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского. К распространению этого фейка присоединился даже кремлевский диктатор Владимир Путин, которого уж точно можно считать нелегитимным из-за фальсификации выборов. Так вот, он заявил, что легитимной властью в Украине считает Верховную Раду и спикера Руслана Стефанчука. При этом кремлевский диктатор заявил, что для террористической России важна легитимная власть в Украине, чтобы понимать, с кем можно подписывать мирные договоренности, чтобы их в последствии не отменили.

При этом в Украине неоднократно объясняли, что Зеленский, согласно Конституции, остается легитимным президентом, пока не будут проведены выборы, а новый президент не вступит в полномочия. При этом, согласно Конституции, проводить выборы во время военного положения запрещено.



