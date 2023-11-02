Россия в ООН сделала циничное заявление об Израиле: "не имеют права"

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Израиль не имеет права на самооборону против палестинских боевиков ХАМАС, поскольку является "оккупантом". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Times of Israel.



Российский дипломат Василий Небензя. Фото из открытых источников

Российский дипломат Василий Небензя обвинил Израиль в ударах по гражданским объектам, где по его словам были убиты тысячи детей, а местные гражданские лица страдают от полной блокады.

"Все, что они могут сделать, это продолжать говорить о якобы праве Израиля на самооборону, которого, как государство-оккупант оно не имеет", — заявил Василий Небензя.

Помимо Израиля представитель России в ООН также обвинил Соединенные Штаты и их союзников. Небензя заявил, что в других ситуациях эти страны призывают соблюдать гуманитарное право и создают следственные комиссии в поиске военных преступлений, однако не делают этого во время конфликта на Ближнем Востоке.

Цинические заявления Василия Небензя прозвучали во время того, как Россия 20 месяцев ведет войну против Украины, обстреливает жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, чем убивает мирных граждан Украины. Международные организации и большинство стран мира осуждают российскую агрессию против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН был обнародован доклад о ракетном ударе по деревне Гроза. Названы виновные в убийстве 59 человек.

Также "Комментарии" писали, что мужчина убил и изнасиловал 23-летнюю женщину. Впоследствии он ушел на фронт, получил травму и был помилован. Теперь бывший заключенный находится на свободе, несмотря на убийство и срок в 20 лет.