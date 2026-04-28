Россия в ООН сделала громкое заявление о войне в Иране: такого сигнала в США не ожидали
Россия в ООН сделала громкое заявление о войне в Иране: такого сигнала в США не ожидали

Москва оправдывает ограничения в Ормузском проливе и обвиняет Запад в морском «грабеже»

28 апреля 2026, 09:30
Кравцев Сергей

Россия открыто поддержала право Ирана ограничивать судоходство в стратегически важном Ормузском проливе, резко раскритиковав позицию западных стран. С соответствующим заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил постпред РФ Василий Небензя, сообщает CNN.

Россия в ООН сделала громкое заявление о войне в Иране: такого сигнала в США не ожидали

Василий Небензя. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, попытки возложить ответственность за эскалацию исключительно на Тегеран являются проявлением "лицемерия". Он подчеркнул, что в условиях войны государство имеет право ограничивать движение судов в своих территориальных водах ради безопасности.

При этом Небензя пошёл ещё дальше, обвинив страны Запада в двойных стандартах и сравнив их действия с пиратством. Он заявил, что под прикрытием санкций и политических решений якобы осуществляется "грабёж на море", а риторика о международном праве используется лишь как прикрытие.

Отдельно российский представитель раскритиковал удары по связанным с Россией танкерам, в том числе с применением беспилотников, а также поддержку Украины со стороны Европы в операциях против российских торговых судов.

Ранее Россия совместно с Китаем заблокировала резолюцию Совбеза, направленную на обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, что уже вызвало резкую реакцию западных стран.

На фоне этих заявлений усиливается геополитическое противостояние вокруг ключевого энергетического маршрута. Ормузский пролив остаётся одной из важнейших артерий мировой торговли нефтью, и любые ограничения в этом регионе способны вызвать серьёзные последствия для глобальной экономики.

Поддержку Ирану ранее выразил и президент РФ Владимир Путин, заявив о готовности Москвы укреплять стратегические отношения с Тегераном и содействовать "миру" на Ближнем Востоке.

Читайте также на портале "Комментарии" — военные действия должны быть немедленно остановлены: важное заявление Украины в ООН.



