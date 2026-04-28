Россия в ООН сделала громкое заявление о войне в Иране: такого сигнала в США не ожидали

Россия открыто поддержала право Ирана ограничивать судоходство в стратегически важном Ормузском проливе, резко раскритиковав позицию западных стран. С соответствующим заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил постпред РФ Василий Небензя, сообщает CNN.

По словам дипломата, попытки возложить ответственность за эскалацию исключительно на Тегеран являются проявлением "лицемерия". Он подчеркнул, что в условиях войны государство имеет право ограничивать движение судов в своих территориальных водах ради безопасности.

При этом Небензя пошёл ещё дальше, обвинив страны Запада в двойных стандартах и сравнив их действия с пиратством. Он заявил, что под прикрытием санкций и политических решений якобы осуществляется "грабёж на море", а риторика о международном праве используется лишь как прикрытие.

Отдельно российский представитель раскритиковал удары по связанным с Россией танкерам, в том числе с применением беспилотников, а также поддержку Украины со стороны Европы в операциях против российских торговых судов.

Ранее Россия совместно с Китаем заблокировала резолюцию Совбеза, направленную на обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, что уже вызвало резкую реакцию западных стран.

На фоне этих заявлений усиливается геополитическое противостояние вокруг ключевого энергетического маршрута. Ормузский пролив остаётся одной из важнейших артерий мировой торговли нефтью, и любые ограничения в этом регионе способны вызвать серьёзные последствия для глобальной экономики.

Поддержку Ирану ранее выразил и президент РФ Владимир Путин, заявив о готовности Москвы укреплять стратегические отношения с Тегераном и содействовать "миру" на Ближнем Востоке.

