Росія відкрито підтримала право Ірану обмежувати судноплавство у стратегічно важливій Ормузькій протоці, різко розкритикувавши позицію західних країн. З відповідною заявою на засіданні Ради Безпеки ООН виступив постпред РФ Василь Небензя, повідомляє CNN.

Василь Небензя.

За словами дипломата, спроби покласти відповідальність за ескалацію виключно на Тегеран є виявом "лицемірства". Він наголосив, що в умовах війни держава має право обмежувати рух суден у своїх територіальних водах задля безпеки.

При цьому Небензя пішов ще далі, звинувативши країни Заходу у подвійних стандартах та порівнявши їхні дії з піратством. Він заявив, що під прикриттям санкцій та політичних рішень нібито здійснюється "грабіж на морі", а риторика про міжнародне право використовується лише як прикриття.

Окремо російський представник розкритикував удари по танкерах, пов'язаних з Росією, у тому числі із застосуванням безпілотників, а також підтримку України з боку Європи в операціях проти російських торгових судів.

Раніше Росія спільно з Китаєм заблокувала резолюцію Ради безпеки, спрямовану на забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці, що вже викликало різку реакцію західних країн.

На тлі цих заяв посилюється геополітичне протистояння довкола ключового енергетичного маршруту. Ормузька протока залишається однією з найважливіших артерій світової торгівлі нафтою, і будь-які обмеження в цьому регіоні можуть викликати серйозні наслідки для глобальної економіки.

Підтримку Ірану раніше висловив і президент РФ Володимир Путін, заявивши про готовність Москви зміцнювати стратегічні відносини з Тегераном та сприяти миру на Близькому Сході.

