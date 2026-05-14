Россия в отчаянном страхе от Украины: что начали делать на далекой Камчатке

Российское военно-морское командование начало устанавливать антидроновые сетки на атомные подлодки на базе Тихоокеанского флота "Рыбачий" на Камчатке. Это один из самых отдаленных военных объектов РФ, расположенный около 7400 километров от Украины. Новые меры безопасности свидетельствуют о растущей обеспокоенности Москвы относительно потенциальных ударов Украины в глубоком тылу.

Аналитическое издание Naval News проанализировало спутниковые снимки компании Vantor и обнаружило, что российский флот начал защищать стратегические субмарины сетками от дронов. На обнародованных кадрах видно, что две атомные субмарины покрыты мощными защитными конструкциями. По данным аналитиков, речь идет о подлодках проекта 955 "Борей" и модернизированного 955А "Борей-А".

Именно эти субмарины являются носителями межконтинентальных баллистических ракет RSM-56 Булава с ядерными боезарядами. Кроме того, сама база "Рыбачий" является ключевым пунктом дислокации стратегических подводных сил Тихоокеанского флота РФ.

Аналитики отмечают, что подобные "антидроновые клетки" уже раньше появлялись на кораблях Черноморского флота и других военных объектах РФ. Однако полное накрытие атомных подлодок сетками зафиксировано впервые.

"Маловероятно, что украинские FPV-дроны смогут долететь до базы "Рыбачий" собственным ходом. Однако реальную угрозу может представлять внезапная атака, совершенная с гораздо более близкого расстояния, подобно операции "Паутина"", — говорится в статье.

