Українські дронарі шокували НАТО на навчаннях у Швеції: "були б уже мертві"
Українські дронарі шокували НАТО на навчаннях у Швеції: "були б уже мертві"

Українські оператори БпЛА під час навчань НАТО у Швеції продемонстрували перевагу сучасної війни дронів.

14 травня 2026, 07:55
Slava Kot

Українські оператори безпілотників, які взяли участь у військових навчаннях НАТО на шведському острові Готланд, здивували західних військових. Під час сценарних ігор українські пілоти БпЛА настільки ефективно діяли проти умовного супротивника, що навчання довелося кілька разів зупиняти для аналізу помилок.

Українські військові БПЛА перемогли НАТО. Фото: AFP

За навчаннями НАТО спостерігали журналісти Associated Press, які розповіли про перебіг подій. За легендою навчань, Швеція зіткнулася з гібридною загрозою зі сходу, зокрема диверсіями, перебоями електропостачання та дефіцитом продовольства. Українським дронарям відвели роль умовного агресора, і саме вони продемонстрували, наскільки змінюється сучасна війна під впливом безпілотних технологій.

Один із українських операторів з позивним "Тарік" заявив, що гру доводилося тричі призупиняти, аби шведські військові могли зрозуміти власні помилки. За його словами, в умовах реального бою більшість з них "уже були б мертві". Його побратим "Карат" зазначив, що західні армії мають великий потенціал, але їм бракує практичного розуміння сучасної війни дронів. Особливо це стосується тактики FPV-безпілотників, роботи в умовах радіоелектронної боротьби та швидкості ухвалення рішень.

Головнокомандувач шведської армії Міхаель Клаессон визнав, що НАТО необхідно терміново адаптуватися до нової реальності. За його словами, найшвидший спосіб навчитися сучасній війні — це дослухатися до українських військових, які мають реальний бойовий досвід. Американський бригадний генерал Кертіс Кінг також наголосив, що західним країнам потрібно терміново вдосконалювати системи виявлення та боротьби з дронами. 

"Вони навчили нас, що потрібно зосередитися на своїй живучості та на тому, як тебе не виявити", – сказав Кінг.

Як пишуть Associated Press, особливо актуально це на тлі регулярних інцидентів з безпілотниками поблизу кордонів НАТО та Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як невеликий український підрозділ військових повністю розгромив натівські війська в Естонії.

Також "Коментарі" писали, що під час навчань НАТО українські військові перемогли сили Альянсу у всіх сценаріях.



Джерело: https://apnews.com/article/russia-sweden-nato-gotland-trump-sabotage-europe-a50cec79865d7a85e913b7aca30b1fb5
