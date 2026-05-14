Росія у відчайдушному страху від України: що почали робити на далекій Камчатці (ФОТО)
Росія у відчайдушному страху від України: що почали робити на далекій Камчатці (ФОТО)

РФ встановила антидронові сітки на атомні підводні човни на базі "Рибачий" за 7400 км від України

14 травня 2026, 12:57
Slava Kot

Російське військово-морське командування почало встановлювати антидронові сітки на атомні підводні човни на базі Тихоокеанського флоту "Рибачий" на Камчатці. Це один з найвіддаленіших військових об’єктів РФ, який розташований близько 7400 кілометрів від України. Нові заходи безпеки свідчать про зростаюче занепокоєння Москви щодо потенційних ударів України у глибокому тилу.

Росія у відчайдушному страху від України: що почали робити на далекій Камчатці (ФОТО)

Росія накрила атомні підводні човни на Камчатці сітками від дронів. Фото з відкритих джерел

Аналітичне видання Naval News проаналізувало супутникові знімки компанії Vantor та виявило, що російський флот почав захищати стратегічні субмарини сітками від дронів. На оприлюднених кадрах видно, що дві атомні субмарини вкриті масивними захисними конструкціями. За даними аналітиків, ідеться про підводні човни проєкту 955 "Борей" та модернізованого 955А "Борей-А".

Росія у відчайдушному страху від України: що почали робити на далекій Камчатці (ФОТО) - фото 2

Росія накрила атомні підводні човни сітками від дронів

Саме ці субмарини є носіями міжконтинентальних балістичних ракет RSM-56 "Булава" з ядерними боєзарядами. Крім того, сама база "Рибачий" є ключовим пунктом дислокації стратегічних підводних сил Тихоокеанського флоту РФ.

Росія у відчайдушному страху від України: що почали робити на далекій Камчатці (ФОТО) - фото 2

База Тихоокеанського флоту "Рибачий" на Камчатці

Аналітики зазначають, що подібні "антидронові клітки" вже раніше з’являлися на кораблях Чорноморського флоту та інших військових об’єктах РФ. Однак повне накриття атомних підводних човнів сітками зафіксовано вперше.

"Малоймовірно, що українські FPV-дрони зможуть долетіти до бази "Рибачий" власним ходом. Проте реальну загрозу може становити раптова атака, здійснена з набагато ближчої відстані, подібно до операції "Павутина"", — йдеться в статті.

Джерело: https://www.navalnews.com/naval-news/2026/05/russian-nuclear-submarines-thousands-of-miles-from-ukraine-get-anti-drone-defenses/
