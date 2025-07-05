Россия в ступоре: почему россияне массово жалуются из-за угрозы ударных дронов

Россияне массово жалуются из-за многочасовых задержек авиарейсов, которые вызваны ограничениями в работе крупнейших аэропортов страны из-за якобы угрозы ударных дронов.

Самолеты. Фото: из открытых источников

"Более 20 рейсов задержаны в Шереметьево, а в Петербург — вообще отменены. Из-за угрозы атаки БПЛА московский аэропорт временно закрыл вылеты. Некоторые пассажиры находятся там более 10 часов", — отмечают росСМИ.

Кроме того, в Пулково ситуация еще сложнее: по той же причине задерживается около 50 рейсов, более 20 отменены.

В Росавиации также заявили, что вылет рейсов из Шереметьево приостановлен "в связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра". При этом Московский аэропорт Шереметьево временно не отправляет рейсы, хотя на прием рейсов аэропорт работает.

Читайте также на портале "Комментарии" — 5 июля подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ, где базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Детальные результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – говорится в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ установили рекорд: на каком расстоянии достали врага.



