Россия ведет дополнительные тайные переговоры с США: что о них известно

Параллельно с официальными переговорами по Украине в Женеве Россия и США ведут дополнительные консультации, касающиеся экономического сотрудничества и доступа к российским месторождениям. В этих контактах принимают участие Кирилл Дмитриев с российской стороны и Стив Виткофф со стороны США.

Россия и США ведут переговоры о ресурсах. Фото из открытых источников

Роман Цымбалюк в эфире "Radio NV" заявил, что США на переговорах с РФ придерживаются жесткой позиции, что сначала необходимо добиться прекращения боевых действий, а лишь затем предпринимать экономические шаги. Эти разговоры проходят отдельно от официального переговорного трека, где обсуждаются вопросы войны в Украине. Однако Цымбалюк обращает внимание на противоречивость ситуации.

"Вообще они могли продать Россию американцам без вторжения в Украину. Это о том, что передаются целые отрасли и месторождения американскому "дяде Сему". А это — государства НАТО… С одной стороны, они отдают российские ресурсы американцам, с другой стороны — американские ракеты летят на российские города. Мне кажется, здесь какая-то логическая пропасть", — указывает журналист.

Отдельным фактором Цимбалюк в этих договоренностях называет внутреннюю политику США. По его словам, в Штатах вскоре пройдут выборы, которые могут изменить внешнеэкономический курс Вашингтона.

