Россия ведет дополнительные тайные переговоры с США: что о них известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия ведет дополнительные тайные переговоры с США: что о них известно

Параллельно с переговорами по Украине Россия и США обсуждают доступ к российским месторождениям.

18 февраля 2026, 11:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Параллельно с официальными переговорами по Украине в Женеве Россия и США ведут дополнительные консультации, касающиеся экономического сотрудничества и доступа к российским месторождениям. В этих контактах принимают участие Кирилл Дмитриев с российской стороны и Стив Виткофф со стороны США.



Россия и США ведут переговоры о ресурсах. Фото из открытых источников

Роман Цымбалюк в эфире "Radio NV" заявил, что США на переговорах с РФ придерживаются жесткой позиции, что сначала необходимо добиться прекращения боевых действий, а лишь затем предпринимать экономические шаги. Эти разговоры проходят отдельно от официального переговорного трека, где обсуждаются вопросы войны в Украине. Однако Цымбалюк обращает внимание на противоречивость ситуации.

"Вообще они могли продать Россию американцам без вторжения в Украину. Это о том, что передаются целые отрасли и месторождения американскому "дяде Сему". А это — государства НАТО… С одной стороны, они отдают российские ресурсы американцам, с другой стороны — американские ракеты летят на российские города. Мне кажется, здесь какая-то логическая пропасть", — указывает журналист.

Отдельным фактором Цимбалюк в этих договоренностях называет внутреннюю политику США. По его словам, в Штатах вскоре пройдут выборы, которые могут изменить внешнеэкономический курс Вашингтона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Кремль делает ставку на обстрелы перед переговорами и что может заставить Путина наконец-то пойти на реальный мир.

Также "Комментарии" писали, что реальное окно возможностей для результативных переговоров по завершению войны России против Украины может открыться во второй половине апреля.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9t8sThK1L8M
