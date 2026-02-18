Росія веде додаткові таємні переговори з США: що про них відомо

Паралельно з офіційними переговорами щодо України у Женеві Росія та США ведуть додаткові консультації, які стосуються економічної співпраці та доступу до російських родовищ. У цих контактах беруть участь Кирило Дмитрієв з російського боку та Стів Віткофф зі сторони США.

Росія і США ведуть переговори про ресурси. Фото з відкритих джерел

Роман Цимбалюк в ефірі "Radio NV" заявив, що США на переговорах з РФ дотримуються жорсткої позиції, що спочатку необхідно досягти припинення бойових дій, а лише потім робити економічні кроки. Ці розмови відбуваються окремо від офіційного переговорного треку, де обговорюються питання війни в Україні. Однак Цимбалюк звертає увагу на суперечливість ситуації.

"Взагалі вони могли продати Росію американцям без вторгнення в Україну. Це про те, що передаються цілі галузі та родовища американському "дядькові Сему". А це — держави НАТО… З одного боку, вони віддають російські ресурси американцям, з іншого боку — американські ракети летять на російські міста. Мені здається, тут якась логічна прірва", — вказує журналіст.

Окремим фактором Цимбалюк у цих домовленостях називає внутрішню політику США. За його словами, в Штатах невдовзі відбудуться вибори, які можуть змінити зовнішньоекономічний курс Вашингтона.

