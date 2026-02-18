logo_ukra

Росія веде додаткові таємні переговори з США: що про них відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія веде додаткові таємні переговори з США: що про них відомо

Паралельно з переговорами щодо України Росія та США обговорюють доступ до російських родовищ.

18 лютого 2026, 11:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Паралельно з офіційними переговорами щодо України у Женеві Росія та США ведуть додаткові консультації, які стосуються економічної співпраці та доступу до російських родовищ. У цих контактах беруть участь Кирило Дмитрієв з російського боку та Стів Віткофф зі сторони США.

Росія веде додаткові таємні переговори з США: що про них відомо

Росія і США ведуть переговори про ресурси. Фото з відкритих джерел

Роман Цимбалюк в ефірі "Radio NV" заявив, що США на переговорах з РФ дотримуються жорсткої позиції, що спочатку необхідно досягти припинення бойових дій, а лише потім робити економічні кроки. Ці розмови відбуваються окремо від офіційного переговорного треку, де обговорюються питання війни в Україні. Однак Цимбалюк звертає увагу на суперечливість ситуації. 

"Взагалі вони могли продати Росію американцям без вторгнення в Україну. Це про те, що передаються цілі галузі та родовища американському "дядькові Сему". А це — держави НАТО… З одного боку, вони віддають російські ресурси американцям, з іншого боку — американські ракети летять на російські міста. Мені здається, тут якась логічна прірва", — вказує журналіст.

Окремим фактором Цимбалюк у цих домовленостях називає внутрішню політику США. За його словами, в Штатах невдовзі відбудуться вибори, які можуть змінити зовнішньоекономічний курс Вашингтона.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому Кремль робить ставку на обстріли перед переговорами та що може змусити Путіна врешті піти на реальний мир.

Також "Коментарі" писали, що реальне вікно можливостей для результативних переговорів щодо завершення війни Росії проти України може відкритися у другій половині квітня.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=9t8sThK1L8M
