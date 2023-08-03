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Россия внесла новую страну в список «недружественных стран»

Россия расширила перечень недружественных стран.

сегодня, 12:07
Автор:
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Slava Kot
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Российское правительство добавило Норвегию в список "недружественных стран" в РФ и ввело новый лимит представителей норвежского дипломатического представительства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заяву кабмина РФ.

Россия внесла новую страну в список «недружественных стран»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Россия утверждает, что Норвегия совершила недружественные действия к представителям российского дипломатического корпуса.


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"Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических представительств за рубежом", — написали в заведении Кабмина РФ.

Согласно указу Путина о противодействии "недружественным странам" Российская Федерация решила уменьшить количество находящихся на территории РФ дипломатов Норвегии. В сообщении говорится, что новый предел установлен на уровне 27 человек.

Кроме того, Россия напомнила, что государства, находящиеся в списке "недружественных стран", могут получить полный запрет от Кремля на наем новых работников.

Напомним, что в список "недружественных стран" в Россию также были включены Хорватия, Греция, Дания, Словения, Словакия, Чехия и США. Большинство государств попали в список из-за выдворения части российских дипломатов из своих стран, ведь они подозревались в шпионаже.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что именно Запад не может понять в отношении России. По его словам, партнеры Украины не понимают, что процесс распада РФ уже запущен и в будущем эта страна не будет существовать.

Также "Комментарии" писали, что популярная певица Лайма Вайкуле резко критикует россиян и называет их идиотами.



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Источник: http://government.ru/news/49203/
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