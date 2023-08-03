Россия внесла новую страну в список «недружественных стран»

Российское правительство добавило Норвегию в список "недружественных стран" в РФ и ввело новый лимит представителей норвежского дипломатического представительства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заяву кабмина РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Россия утверждает, что Норвегия совершила недружественные действия к представителям российского дипломатического корпуса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических представительств за рубежом", — написали в заведении Кабмина РФ.

Согласно указу Путина о противодействии "недружественным странам" Российская Федерация решила уменьшить количество находящихся на территории РФ дипломатов Норвегии. В сообщении говорится, что новый предел установлен на уровне 27 человек.

Кроме того, Россия напомнила, что государства, находящиеся в списке "недружественных стран", могут получить полный запрет от Кремля на наем новых работников.

Напомним, что в список "недружественных стран" в Россию также были включены Хорватия, Греция, Дания, Словения, Словакия, Чехия и США. Большинство государств попали в список из-за выдворения части российских дипломатов из своих стран, ведь они подозревались в шпионаже.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что именно Запад не может понять в отношении России. По его словам, партнеры Украины не понимают, что процесс распада РФ уже запущен и в будущем эта страна не будет существовать.

Также "Комментарии" писали, что популярная певица Лайма Вайкуле резко критикует россиян и называет их идиотами.