Россия внесла одиозного журналиста Бабченко в список террористов

Российская Федерация признала российского журналиста Аркадия Бабченко, который в 2017 году покинул территорию страны и перебрался в Украину, экстремистом и террористом. Об этом сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на данные Росфинмониторинга.

Агентство отмечает, что в ведомстве РФ не объясняют причин для такого решения.

Сам Аркадий Бабченко воспринял данную новость не просто спокойно, а довольно саркастически.

"То-то я думаю, почему мне ровно в 13.00 пришло уведомление "Вы не можете больше использовать карточку "Яндекс" в "Apple pay". Заблокировали влет! И сразу и одновременно из всех стволов по всем новостям. Надоело мне в топы новостей что-то попадать уже... Там в списке 35 тысяч человек. Но кто-то, перелистывая его, именно в 13.00 совершенно случайно и увидел мою фамилию. Оперативно работают ребята, молодцы", - написал журналист у себя на странице в Facebook.

При этом "вечный изгнанник" продолжает собирать донаты на свою карту "Приват", так как позиционирует себя исключительно независимый ни от каких политических сил блогер и публицист.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, верный сторонник минувшей власти Аркадий Бабченко заявил, что покидает Украину в поисках нового счастья.





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