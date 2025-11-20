logo

BTC/USD

83142

ETH/USD

2724.15

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия вновь оказалась под ударом дронов: что могло стать главной целью
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия вновь оказалась под ударом дронов: что могло стать главной целью

Сильные взрывы этой ночью раздавались в Рязани

20 ноября 2025, 07:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Рязани местные жители жалуются на громкие взрывы в ночь на 20 ноября. Перед этим в городе объявляли "дроновую опасность". 

Россия вновь оказалась под ударом дронов: что могло стать главной целью

Дрон. Фото: из открытых источников

Опасность ударов беспилотниками в Рязани объявили до полуночи 19 ноября.

Местным жителям традиционно советовали не подходить к окнам, зайти в безопасное место и оставаться там до отбоя сигнала опасности.

Уже после двух часов ночи местные паблики со ссылкой на подписчиков начали писать о громких взрывах.

Также местные жители жаловались на неизвестные беспилотники в небе над городом и областью.

"Дроновая опасность" объявлялась над аэропортом Дягилево. Появлялась информация о работе ПВО.

Ряд пабликов опубликовали несколько видео со взрывами в Рязани и предположил, что неизвестные дроны могли атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод производит бензины, дизель, сжиженный газ и около 840 тысяч тонн авиационного керосина ТС-1 в год. Именно его используют российские воздушно-космические силы.

Российское Минобороны утром 20 ноября отчиталось о якобы сбитии 65 "украинских беспилотников" над 7 областями РФ и оккупированным Крымом. В частности, 16 дронов, утверждают в МО РФ, их ПВО якобы обезвредила над Рязанской областью.

Больше всего – 18 беспилотников – согласно данным Минобороны РФ, атаковали Воронежскую область, еще 14 – Белгородскую область. Также под атакой БпЛА якобы были Тульская, Брянская, Липецкая, Тамбовская области Федерации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны России заявили, что в ночь на 19 ноября их ПВО якобы сбила 65 "украинских беспилотников". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mod_russia/58661
Теги:

Новости

Все новости