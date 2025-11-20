Россия вновь оказалась под ударом дронов: что могло стать главной целью

В Рязани местные жители жалуются на громкие взрывы в ночь на 20 ноября. Перед этим в городе объявляли "дроновую опасность".

Дрон. Фото: из открытых источников

Опасность ударов беспилотниками в Рязани объявили до полуночи 19 ноября.

Местным жителям традиционно советовали не подходить к окнам, зайти в безопасное место и оставаться там до отбоя сигнала опасности.

Уже после двух часов ночи местные паблики со ссылкой на подписчиков начали писать о громких взрывах.

Также местные жители жаловались на неизвестные беспилотники в небе над городом и областью.

"Дроновая опасность" объявлялась над аэропортом Дягилево. Появлялась информация о работе ПВО.

Ряд пабликов опубликовали несколько видео со взрывами в Рязани и предположил, что неизвестные дроны могли атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод производит бензины, дизель, сжиженный газ и около 840 тысяч тонн авиационного керосина ТС-1 в год. Именно его используют российские воздушно-космические силы.

Российское Минобороны утром 20 ноября отчиталось о якобы сбитии 65 "украинских беспилотников" над 7 областями РФ и оккупированным Крымом. В частности, 16 дронов, утверждают в МО РФ, их ПВО якобы обезвредила над Рязанской областью.

Больше всего – 18 беспилотников – согласно данным Минобороны РФ, атаковали Воронежскую область, еще 14 – Белгородскую область. Также под атакой БпЛА якобы были Тульская, Брянская, Липецкая, Тамбовская области Федерации.

