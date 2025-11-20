Росія знову опинилася під ударом дронів: що могло стати головною ціллю

У Рязані місцеві жителі скаржаться на гучні вибухи у ніч проти 20 листопада. Перед цим у місті оголошували "дронову небезпеку".

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Небезпеку ударів безпілотниками у Рязані оголосили до півночі 19 листопада.

Місцевим мешканцям традиційно радили не підходити до вікон, зайти у безпечне місце та залишатися там до відбою сигналу небезпеки.

Вже після другої години ночі місцеві паблики з посиланням на передплатників почали писати про гучні вибухи.

Також місцеві жителі скаржилися на невідомих безпілотників у небі над містом та областю.

"Дронова небезпека" оголошувалась над аеропортом Дягілєво. З'являлася інформація про роботу ППО.

Низка пабліків опублікували кілька відео з вибухами в Рязані і припустив, що невідомі дрони могли атакувати місцевий нафтопереробний завод.

Рязанський нафтопереробний завод виробляє бензини, дизель, скраплений газ та близько 840 тисяч тонн авіаційної гасу ТС-1 на рік. Саме його використовують російські повітряно-космічні сили.

Російське Міноборони вранці 20 листопада звітувало про нібито збиття 65 "українських безпілотників" над 7 областями РФ та окупованим Кримом. Зокрема, 16 дронів, стверджують у МО РФ, їхня ППО нібито знешкодила над Рязанською областю.

Найбільше – 18 безпілотників – згідно з даними Міноборони РФ, атакували Воронезьку область, ще 14 – Білгородську область. Також під атакою БпЛА нібито були Тульська, Брянська, Липецька, Тамбовська області Федерації.

