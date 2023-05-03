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Россия возглавила рейтинг кумовства от The Economist

В отрицательном рейтинге стран, где богатства миллиардеров были получены от связей с государственным сектором – победила Россия.

сегодня, 17:15
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Автор:

Slava Kot

Издание The Economist подсчитало Индекс кланового капитализма в 2023 году (The 2023 crony-capitalism index). Рейтинг указывает на миллиардеров, чьи богатства были в основном получены от связей с государственным сектором (кумовство). Победу в этом отрицательном рейтинге одержала Россия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Economist.

Россия возглавила рейтинг кумовства от The Economist

Россию признали страной с наибольшим уровнем кумовства. Фото из открытых источников

За последние 25 лет доля "кланового капитализма" выросла с 315 млрд долларов до 3 трлн., а в процентном отношении от ВВП рост произошел с 1% до 3%. Большинство такого капитала приходится на Китай, Россию, Индию и США – 65%. В общей сложности 40% клановых доходов сосредоточено в авторитарных странах, где она составляет 9% их ВВП.


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The Economist называет Россию самой кумовской капиталистической страной. По информации издания состояние богатеев из клановых государственных секторов РФ составляет 19% ВВП страны.

" Лишь пятая часть состояния российских миллиардеров происходит от секторов, не связанных с клановыми связями, что показывает, насколько искажена экономика", — отмечает The Economist.

Однако последствия войны затронули и российские миллиардеры из клановых секторов. Состояние клановых компаний РФ сократилось с 456 млрд в 2021 году до 387 млрд в этом году.

Кроме России, в рейтинг также попали Чехия, Малайзия, Сингапур, Мексика и другие страны.

Россия возглавила рейтинг кумовства от The Economist - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России снизился рейтинг одобрения глобального лидерства.

Также "Комментарии" писали о рейтинге сильнейших армий Европы. Украина попала в пятерку самых сильных на европейском континенте.




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Источник: https://www.economist.com/international/2023/05/02/the-2023-crony-capitalism-index
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