Россия ввела санкции против Степана Бандеры и сотни граждан Канады: кто попал в список

Под российские санкции попали сто граждан Канады. Людям, попавшим в этот список, запрещен въезд в Россию. Об этом сообщают на сайте Министерства иностранных дел России. Россия ввела санкции против 100 граждан Канады (фото из открытых источников) В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что это ответ Кремля на санкции, введенные премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В санкционный список России попали журналисты, внук Степана Бандеры – Степан, писатель и деятель Дэвид Безмозгис, актеры Джим Керри и Кэтрин Винник. Кроме этого, под российскими санкциями оказались чиновники и общественные деятели, в частности, председатель Управления безопасности связи Канады Питер Маккей, премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит, бывший премьер-министр провинции Квебек Жан Шаре, исполнительный директор Института Кескейд Университет Роял Роудз Томас Хомер-Диксон, переводчик Канадского института украинских исследований при Университете Альберты Оксана Мариняк, организатор проекта "Ангелы-хранители Украины" Лиза Шимко, основатель проекта Boots for Ukraine Александр Бакус. А еще – спонсоры Канадского украинского конгресса Орест Джулинский и Орест Процив, учредители фонда Zaraska Юджин Цараска и Люба Цараска, основатель и члены совета директоров Фонда семьи Мигаль, представители Украинского кредитного союза, Канадско-украинского фонда. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Канада ввела дополнительные санкции против банков России и олигархов. Правительство Канады расширило санкционный список в отношении россиян и компаний России. Список персональных санкций расширен на 22 гражданина России, среди которых Алины Кабаевой, якобы имеющей личные отношения с Путиным. В санкционный список попали двое дочерей олигарха Михаила Фридмана.

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