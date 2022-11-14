logo

BTC/USD

16777.70

ETH/USD

1257.50

LTC/USD

58.17

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия ввела санкции против Степана Бандеры и сотни граждан Канады: кто попал в список
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия ввела санкции против Степана Бандеры и сотни граждан Канады: кто попал в список

Министерство иностранных дел России ввело санкции против 100 граждан Канады

14 ноября 2022, 20:18
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Под российские санкции попали сто граждан Канады. Людям, попавшим в этот список, запрещен въезд в Россию. Об этом сообщают на сайте Министерства иностранных дел России.

Россия ввела санкции против Степана Бандеры и сотни граждан Канады: кто попал в список

Россия ввела санкции против 100 граждан Канады (фото из открытых источников)

В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что это ответ Кремля на санкции, введенные премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В санкционный список России попали журналисты, внук Степана Бандеры – Степан, писатель и деятель Дэвид Безмозгис, актеры Джим Керри и Кэтрин Винник.

Кроме этого, под российскими санкциями оказались чиновники и общественные деятели, в частности, председатель Управления безопасности связи Канады Питер Маккей, премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит, бывший премьер-министр провинции Квебек Жан Шаре, исполнительный директор Института Кескейд Университет Роял Роудз Томас Хомер-Диксон, переводчик Канадского института украинских исследований при Университете Альберты Оксана Мариняк, организатор проекта "Ангелы-хранители Украины" Лиза Шимко, основатель проекта Boots for Ukraine Александр Бакус.

А еще – спонсоры Канадского украинского конгресса Орест Джулинский и Орест Процив, учредители фонда Zaraska Юджин Цараска и Люба Цараска, основатель и члены совета директоров Фонда семьи Мигаль, представители Украинского кредитного союза, Канадско-украинского фонда.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Канада ввела дополнительные санкции против банков России и олигархов. Правительство Канады расширило санкционный список в отношении россиян и компаний России. Список персональных санкций расширен на 22 гражданина России, среди которых Алины Кабаевой, якобы имеющей личные отношения с Путиным. В санкционный список попали двое дочерей олигарха Михаила Фридмана.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1838616/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!