РФ продолжает терять население в результате естественного спада, несмотря на триллионный национальный проект "Демография" и призывы российского диктатора Владимира Путина рожать по восемь детей, как во времена Древней Руси.

Население РФ стремительно сокращается. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата, по итогам января-февраля 2024 года РФ потеряла еще почти 130 тысяч человек в результате превышения смертности над рождаемостью.

Сообщается, что естественная убыль населения России официальная статистика фиксирует девятый год подряд. В прошлом году смертность россиян превысила рождаемость на 500 тысяч человек, годом ранее естественный спад составил 594 тысяч человек, а в 2021 году, на фоне последствий пандемии Covid-19, достигал рекордных 1,04 миллиона человек.

Отмечается, что в 2016-2023 годах Россия потеряла 3,5 миллиона человек вследствие естественной убыли населения, что равно населению Тульской и Белгородской областей вместе взятых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России организовали пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков для агитации за войну. В рамках акции российские женщины, чьи мужчины бесславно погибли в Украине на войне, которую развязал безумный диктатор Владимир Путин, ездят по захваченным регионам и агитируют местных мужчин последовать примеру своих мужчин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина. Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о вероятной третьей дочери российского президента Луизе Розовой.