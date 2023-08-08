Россия выпустила новый учебник по истории: хвастается вторжением в Украину

В России провели презентацию новых учебников по истории, имеющих несколько разделов о полномасштабном российском вторжении в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Учебник по истории в России. Фото из открытых источников

Кремль усиливает свою пропаганду в русских школах. Эта тенденция значительно увеличилась с момента оглашения Путиным войны против Украины. Российское вторжение интерпретируется в школах РФ, "как часть исторической миссии Москвы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Министр образования РФ Сергей Кравцов во время презентации книги заявил, что материал направлен на то, чтобы "донести до школьников цели наступления на Украину".

"Задача демилитаризации и денацификации, чтобы школьники убедились, что это действительно так", — сказал Кравцов и повторил заявленные ранее цели Путина, которые он высказал в качестве целей вторжения в Украину.

Книга предназначена для 11-классников и охватывает период с 1945 года по 21 век. В учебнике, кроме событий полномасштабного вторжения, есть разделы о том, как российские солдаты "спасали мир" в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.

Напомним, что после полномасштабного вторжения в России появился новый предмет – "Разговоры о важном". Его цель воспитывать в школьниках русский патриотизм.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, к чему собираются готовить школьников в Украине и РФ.

Также "Комментарии" писали о заместительнице министра обороны Ганне Маляр, которая рассказала о военных чудесах ВСУ, что войдут в учебники. По ее словам, украинские военные, несмотря на наступление, терпят меньшие потери, чем российские силы, что нехарактерно для такой фазы военных действий.