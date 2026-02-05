logo

Россия выставила новый ультиматум на переговорах в Абу-Даби: появились новые детали

На второй день переговоров в Абу-Даби стало известно об аппетитах Кремля по Донбассу.

5 февраля 2026, 21:30
Автор:
Лиля Воробьева

Во время мирных переговоров в Абу-Даби Россия ужесточила свои требования по поводу будущего статуса Донбасса. Кремль добивается не только фактического контроля над регионом, но и его официального признания российской территории. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на "западный источник".

Россия выставила новый ультиматум на переговорах в Абу-Даби: появились новые детали

Переговоры в Абу-Даби (фото из открытых источников)

В ходе переговоров стороны обсуждают экономические аспекты, территориальные вопросы и механизм прекращения огня. Российская сторона настаивает на том, чтобы международное сообщество признало его контроль над оккупированным Донбассом. Источники подчеркивают, что для Москвы этот вопрос "крайне важен", однако не уточняется, имеется ли в виду признание только участниками переговоров, или более широкое международное одобрение.

Кроме того, Россия выдвигает требование о выводе украинских войск из Донбасса как одно из условий прекращения боевых действий. Также отмечено, что возможные гарантии безопасности для Украины могут предусматривать не размещение миротворческих контингентов, а механизм быстрого реагирования многонациональных сил.

"Мы видим, что, безусловно, есть прогресс и хорошее, положительное движение вперед", — заявил посланец Путина Кирилл Дмитриев по переговорам, цитирует Sky News.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что руководитель ОП Кирилл Буданов сделал первое заявление об итогах второго раунда состоявшихся в Абу-Даби переговоров Украины, США и России. Глава ОП назвал консультации конструктивными.

"Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество", — заявил руководитель ОП, являющийся участником украинской делегации на переговорах.
 



https://t.me/tass_agency/359976
