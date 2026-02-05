Росія виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: з'явилися нові деталі

Під час мирних перемовин в Абу-Дабі Росія посилила свої вимоги щодо майбутнього статусу Донбасу. Кремль домагається не лише фактичного контролю над регіоном, а й його офіційного визнання як російської території. Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на "західне джерело".

Переговори в Абу-Дабі(фото з відкритих джерел)

У ході переговорів сторони обговорюють економічні аспекти, територіальні питання та механізм припинення вогню. Російська сторона наполягає на тому, щоб міжнародна спільнота визнала її контроль над окупованим Донбасом. Джерела підкреслюють, що для Москви це питання є "вкрай важливим", однак не уточнюється, чи мається на увазі визнання лише учасниками переговорів, чи ширше міжнародне схвалення.

Окрім цього, Росія висуває вимогу про виведення українських військ з Донбасу як одну з умов припинення бойових дій. Також зазначається, що можливі гарантії безпеки для України можуть передбачати не розміщення миротворчих контингентів, а механізм швидкого реагування багатонаціональних сил.

"Ми бачимо, що безумовно є прогрес і хороший, позитивний рух вперед", — заявив посланець Путіна Кирило Дмитрієв щодо переговорів, цитує Sky News.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що керівник ОП Кирило Буданов зробив першу заяву про підсумки другого раунду переговорів України, США та Росії, які відбулися в Абу-Дабі. Очільник ОП назвав консультації конструктивними.

"Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво", — заявив керівник ОП, який є учасником української делегації на переговорах.

