В России неожиданно заявили, что Польша якобы должна заплатить россиянам за освобождение от немецких оккупантов во время Второй мировой войны. Об этом в Telegram-канал и написал глава Госдумы России Вячеслав Володин.

По его словам, треть территорий Польши является районами с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богаты природными ресурсами. Именно "благодаря России" эти территории вошли в ее состав.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"В послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов... Польша существует как государство только благодаря нашей стране", – заявил Володин.

Также кремлевский политик упомянул о сносе памятников советским солдатам, закрытии русских школ и краже имущества России в Польше.

"Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, израсходованные на нее в военные и послевоенные годы", — добавил спикер госдумы России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия готовится к выборам на оккупированных территориях . На временно оккупированных территориях Украины идет подготовка к намеченным на осень выборам. В свою очередь глава Херсонской ОВО призывает готовиться к деоккупации, акцентируя, что ВСУ уже на финишной прямой. Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что со стороны России это – попытка еще раз поднять ставки. Теперь, продолжает он, Кремль пытается поднять ставки, намереваясь провести там в сентябре этого года выборы согласно российскому законодательству, как и на всей территории РФ. Он обращает внимание на поразительный контраст геополитических разложений с нашей и с российской стороны.