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Россия обнародовала пять требований для продления зернового соглашения (список)

Министерство иностранных дел России обнародовало список требований для продления зерновой инициативы.

сегодня, 12:30
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Автор:

Slava Kot

МИД России заявил, что не будет продлевать зерновое соглашение о поставках украинского зерна в другие страны через Черное море и предоставило свои условия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-релиз Министерства иностранных дел России.

Россия обнародовала пять требований для продления зернового соглашения (список)

Украинское зерно в портах. Фото из открытых источников

18 марта Украина объявила, что зерновое соглашение продолжается на 120 дней. Однако Россия через несколько часов сообщила, что соглашение будет действовать всего 60 дней, а следующее продление будет только после выполнения требований РФ.


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Российские чиновники несколько раз намекали, что для продления соглашения следует учесть интересы РФ, однако конкретно о них не сообщалось. Теперь Министерство иностранных дел РФ опубликовало расширенный список своих требований.

"Россия подтверждает свою позицию, что после 18 мая обсуждение Черноморской зерновой инициативы не может быть без какого-либо прогресса по пяти системным проблемам", — сообщает МИД РФ.

Список пяти требований министерства иностранных дел России по зерновому соглашению:

  • переподключение Россельхозбанка к платежному сервису Swift;
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и технического обслуживания;
  • снятие ограничений на страхование и перестрахование, а также разблокирование доступа в порты;
  • возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса;
  • разблокирование иностранных активов и счетов русских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

В документе Россия успела подвергнуть критике Украину, которая по заявлениям МИД России якобы искажает данные и факты в свою пользу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции назвали российское условие для продления зернового коридора.

Также "Комментарии" писали, что из-за украинского зерно ушел в отставку министр сельского хозяйства Польши.



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Источник: https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1863194/?lang=en
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