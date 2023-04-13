Россия обнародовала пять требований для продления зернового соглашения (список)

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Slava Kot
МИД России заявил, что не будет продлевать зерновое соглашение о поставках украинского зерна в другие страны через Черное море и предоставило свои условия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-релиз Министерства иностранных дел России.
Украинское зерно в портах. Фото из открытых источников
18 марта Украина объявила, что зерновое соглашение продолжается на 120 дней. Однако Россия через несколько часов сообщила, что соглашение будет действовать всего 60 дней, а следующее продление будет только после выполнения требований РФ.
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Российские чиновники несколько раз намекали, что для продления соглашения следует учесть интересы РФ, однако конкретно о них не сообщалось. Теперь Министерство иностранных дел РФ опубликовало расширенный список своих требований.
Список пяти требований министерства иностранных дел России по зерновому соглашению:
В документе Россия успела подвергнуть критике Украину, которая по заявлениям МИД России якобы искажает данные и факты в свою пользу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции назвали российское условие для продления зернового коридора.
Также "Комментарии" писали, что из-за украинского зерно ушел в отставку министр сельского хозяйства Польши.
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