Россия обнародовала пять требований для продления зернового соглашения (список)

МИД России заявил, что не будет продлевать зерновое соглашение о поставках украинского зерна в другие страны через Черное море и предоставило свои условия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-релиз Министерства иностранных дел России.

Украинское зерно в портах. Фото из открытых источников

18 марта Украина объявила, что зерновое соглашение продолжается на 120 дней. Однако Россия через несколько часов сообщила, что соглашение будет действовать всего 60 дней, а следующее продление будет только после выполнения требований РФ.

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Российские чиновники несколько раз намекали, что для продления соглашения следует учесть интересы РФ, однако конкретно о них не сообщалось. Теперь Министерство иностранных дел РФ опубликовало расширенный список своих требований.

"Россия подтверждает свою позицию, что после 18 мая обсуждение Черноморской зерновой инициативы не может быть без какого-либо прогресса по пяти системным проблемам", — сообщает МИД РФ.

Список пяти требований министерства иностранных дел России по зерновому соглашению:

переподключение Россельхозбанка к платежному сервису Swift;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и технического обслуживания;

снятие ограничений на страхование и перестрахование, а также разблокирование доступа в порты;

возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса;

разблокирование иностранных активов и счетов русских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

В документе Россия успела подвергнуть критике Украину, которая по заявлениям МИД России якобы искажает данные и факты в свою пользу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции назвали российское условие для продления зернового коридора.

Также "Комментарии" писали, что из-за украинского зерно ушел в отставку министр сельского хозяйства Польши.