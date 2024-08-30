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Россия выводит своих наемников из Буркина-Фасо: где они скоро будут воевать

Российские наемники будут перекинуты в Курскую область

30 августа 2024, 23:26
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Ткачик Олеся

Российская частная военная компания "Медведи", предположительно имеющая связи с Министерством обороны России, покидает Буркина-Фасо из-за наступления Вооруженных Сил Украины в Курской области, сообщает французское издание Le Monde.

Россия выводит своих наемников из Буркина-Фасо: где они скоро будут воевать

ЧВК "Медведи"

Согласно информации газеты, в Буркина-Фасо находились около 300 российских военных. Они прибыли в столицу страны Уагадугу в мае для охраны главы местной хунты, капитана Ибрагима Траоре.

Как сообщает издание, официальной причиной выхода российских наемников из Африки всего через три месяца после их прибытия названо участие в защитных действиях против украинского наступления, которое началось 6 августа в Курской области.

В частности, командир бригады "Медведи" Виктор Ермолаев подтвердил эту информацию журналистам Le Monde, отметив: "Когда враг приходит на нашу российскую территорию, все российские солдаты объединяются против общей угрозы, забывая о внутренних разногласиях".

При этом 27 августа в телеграмм-канале бригады "Медведи" было сообщено о возвращении подразделения на базу в оккупированном Крыму из-за "последних событий".

Хотя в "Медведях" отрицают свое сотрудничество с Министерством обороны России, есть признаки контактов с российскими военными руководителями. Так, 5 апреля 2023 года заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, отвечающий за военное присутствие России в Африке, лично посетил лагерь в Перевальном в оккупированном Крыму, чтобы предложить свою поддержку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области еще 6 августа. Впрочем, сейчас западные СМИ критикуют президента Владимира Зеленского за решение начать эту операцию.




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