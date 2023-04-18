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Россия вызвала послов США, Великобритании и Канады в МИД: известная причина

Россия вызвала послов трех стран из-за их критики по приговору суда Владимиру Кара-Мурзу. Российский публицист был приговорен к 25 годам колоний.

сегодня, 17:00 comments2647
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Автор:

Slava Kot

Московский суд вынес приговор общественному деятелю и публицисту Владимиру Кара-Мурзу и приговорил его к 25 годам колоний. На подобные действия резко отреагировали дипломаты США, Великобритании и Канады. Теперь же их вызвали в МИД РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия вызвала послов США, Великобритании и Канады в МИД: известная причина

Посол Великобритании в РФ Дебор Броннерт. Фото из открытых источников

Владимира Кара-Мурзу обвинили в нескольких преступлениях и приговорили к семи годам за "фейки о росармии", еще три года получил за совершение нежелательной организации. И по третьему обвинению – госизмена – 18 лет.


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Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт призвала уволить Кара-Мурзу, а его шаг она назвала смелым выступлением против вторжения РФ в Украину. В адрес Деборы Броннерт звучали призывы со стороны российских чиновников изгнать представительницу Великобритании. Послы из США и Канады также критически высказались о решении суда и считают это давлением на демократические свободы. На это отреагировали в Министерстве иностранных дел РФ, куда вызвали послов трех стран.

"В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и не соответствующей дипломатическому статусу деятельностью в МИД вызвали послов США, Великобритании и Канады", — заявили российские СМИ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон готовит план для Китая, который станет основой для мирных переговоров между Украиной и Россией.

Также "Комментарии" писали слова премьера Литвы Ингриды Шимоните, которая считает, что возможный приезд Владимира Путина на временно оккупированные территории Украины может быть шагом, чтобы походить на президента Украины Владимира Зеленского.



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Источник: https://t.me/tass_agency/188540
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