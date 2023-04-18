Россия вызвала послов США, Великобритании и Канады в МИД: известная причина

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Slava Kot
Московский суд вынес приговор общественному деятелю и публицисту Владимиру Кара-Мурзу и приговорил его к 25 годам колоний. На подобные действия резко отреагировали дипломаты США, Великобритании и Канады. Теперь же их вызвали в МИД РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Посол Великобритании в РФ Дебор Броннерт. Фото из открытых источников
Владимира Кара-Мурзу обвинили в нескольких преступлениях и приговорили к семи годам за "фейки о росармии", еще три года получил за совершение нежелательной организации. И по третьему обвинению – госизмена – 18 лет.
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Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт призвала уволить Кара-Мурзу, а его шаг она назвала смелым выступлением против вторжения РФ в Украину. В адрес Деборы Броннерт звучали призывы со стороны российских чиновников изгнать представительницу Великобритании. Послы из США и Канады также критически высказались о решении суда и считают это давлением на демократические свободы. На это отреагировали в Министерстве иностранных дел РФ, куда вызвали послов трех стран.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон готовит план для Китая, который станет основой для мирных переговоров между Украиной и Россией.
Также "Комментарии" писали слова премьера Литвы Ингриды Шимоните, которая считает, что возможный приезд Владимира Путина на временно оккупированные территории Украины может быть шагом, чтобы походить на президента Украины Владимира Зеленского.
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