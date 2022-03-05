Россия заблокировала Twitter

В России заблокировали социальную сеть Twitter . Об этом сообщил глава ведомства цифровой трансформации нашей страны Михаил Федоров в Telegram-канале .

В России заблокировали популярную соцсеть (фото из открытых источников)

По его словам, в соседней стране все происходит, как предполагал Джордж Оруэлл. Следующим шагом станет создание нескольких министерств: ведомства правды, ведомства любви, ведомства достатка и ведомства мира.

Ранее стало известно, что представители Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, или иначе – Роскомнадзор, приняли решение, блокирующее доступ к сети Facebook на территории России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что СБУ продолжает задерживать вражеских агентов и предателей . В пресс-службе Службы безопасности Украины сообщают, что 4 марта задержали предателя, помогавшего оккупантам обстрелять Луцкий военный аэродром. Известно, что мужчина получал и передавал российским спецслужбам данные о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, тренировочных полетах, личных данных военнослужащих на аэродроме. По его наводке аэродром обстреляли из ракет. О проделанной "работе" подозреваемый отчитался "кураторам". Мужчина передавал врагу информацию о военных действиях в течение 24-28 февраля. Мужчине, работавшему с оккупантами, сообщили о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), он взят под стражу. В Луганской области СБУ открыла производство по боевику "ЛНР". Муж вместе с оккупантами приехал в Беловодск и провозгласил себя руководителем военно-гражданской администрации.

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