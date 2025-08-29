Россия забуксовала: для Путина наступили трудные времена

Экономика России за первые семь месяцев 2025 года выросла всего на 1,1%, что соответствует нижнему пределу прогноза Центрального банка в 1–2%. Несмотря на заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о стабильности, эксперты отмечают риски недостижения даже минимальных прогнозов, пишет Bloomberg.

Министерство финансов и Центробанк удерживают ключевую ставку на рекордные 21%, что, по мнению аналитиков, сдерживает инвестиции и развитие бизнеса. В июле промышленное производство снизило темпы роста с 1,9% до 0,7%, а ВВП прибавил всего 0,4%.

Набиуллина отмечает, что инвестиционная активность сохраняется благодаря государственной поддержке отдельных отраслей, в частности, оборонной промышленности. В то же время, опросы предприятий показывают падение реальной деловой активности и низкую прибыльность.

По оценкам экспертов, в случае сохранения нынешних тенденций годовой рост ВВП может составить около 0,7%. В компании Astra Asset Management считают, что ускорение экономики во второй половине года маловероятно из-за высоких процентных ставок и жесткой монетарной политики.

Несмотря на это, Министерство экономики РФ сохраняет прогноз роста на уровне 2,5%, а министр финансов Антон Силуанов сообщает Владимиру Путину, что показатель составит не менее 1,5%. Реальные данные однако указывают на высокие риски стагнации и отставания от заявленных прогнозов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что крупнейшие российские экспортеры, включая "Русал" и "Газпромнефть" , снизили запланированный объем поставок по железной дороге на 2025 год. Что еще раз говорит об истинном состоянии российской экономики. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Авторы публикации отмечают, что объемы грузоперевозок, достигшие в 2024 году 15-летнего минимума, являются важными сигналами состояния производственного сектора экспортно-ориентированной экономики России. В документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, прогнозируется, что РЖД перевезут на 36,7 млн тонн меньше изначально запланированных на 2025 год 1,24 млрд тонн. В период с января по апрель 2025 г. общий объем грузоперевозок снизился на 6,8% в годовом исчислении.

