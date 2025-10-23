Россия заказала десятки ядерных "Калибров": появились подробности новых планов Кремля

Министерство обороны России закупило 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства "Калибр", которые должны быть оборудованы ядерной боевой частью. Об этом сообщает портал "Милитарный", ссылаясь на документацию.

Российские Калибры (фото из открытых источников)

Исполнителем контракта указано российское конструкторское бюро "Новатор", уже находящееся под санкциями ЕС за поставку крылатых ракет. По документам, выполнить заказ должны в период 2024-2026 годов.

В закупочных бумагах фигурирует формулировка "специальная боевая часть", которая традиционно используется для описания боевой части, адаптируемой под ядерную боеголовку. Именно это и вызывает беспокойство у экспертов и наблюдателей.

Кратко о 3М-14С "Калибр": эта модификация крылатой ракеты применяется как с надводных носителей (фрегаты, корветы, малые ракетные корабли), так и с подлодок. Ракета имеет инерциально-спутниковую систему наведения (INS/GLONASS) и способна лететь на малых высотах (sea-skimming), что затрудняет ее обнаружение и перехват системами ПВО. Дальность полета оценивают примерно в 1500–2500 км (для российских модификаций), тогда как экспортные версии имеют значительно меньшую дальность.

Конструкция ракеты допускает применение как обычной, так и ядерной боевой части; на практике достижениями наиболее часто применяют конвенционные боеприпасы. Однако именно упоминание "специальной боевой части" в контракте вызывает повышенное внимание и обеспокоенность.

Напомним, что "Комментарии" писали DeepState показал, как россияне прорывают фронт сразу в двух областях. Мониторинговый аналитический проект проект DeepState опубликовал новые карты, из которых следует, что российские войска имеют продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях.

По обновленным данным карты, противник продвинулся вблизи населенных пунктов Вербовое, Степное и Новогригорьевка. Стоит отметить, 22 октября аналитики сообщили, что украинские защитники возобновили позиции возле Нового Шахматного и Кучерова Яра Донецкой области. В то же время враг оккупировал село в Запорожье и продвинулся на нескольких участках фронта.

