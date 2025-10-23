Росія замовила десятки ядерних "Калібрів": з'явилися подробиці нових планів Кремля

Міністерство оборони Росії закупило 56 крилатих ракет 3М-14С із сімейства "Калібр", які мають бути обладнані ядерною бойовою частиною. Про це повідомляє портал "Мілітарний", посилаючись на документацію.

Російські Калібри (фото з відкритих джерел)

Виконавцем контракту зазначене російське конструкторське бюро "Новатор", яке вже перебуває під санкціями ЄС за постачання крилатих ракет. За документами, виконати замовлення мають у період 2024–2026 років.

У закупівельних паперах фігурує формулювання "спеціальна бойова частина", що традиційно вживається для опису бойової частини, адаптовної під ядерну боєголовку. Саме це й викликає занепокоєння у експертів і спостерігачів.

Коротко про 3М-14С "Калібр": ця модифікація крилатої ракети застосовується як із надводних носіїв (фрегати, корвети, малі ракетні кораблі), так і з підводних човнів. Ракета має інерціально-супутникову систему наведення (INS/GLONASS) і здатна летіти на малих висотах (sea-skimming), що ускладнює її виявлення й перехоплення системами ППО. Дальність польоту оцінюють приблизно в 1 500–2 500 км (для російських модифікацій), тоді як експортні версії мають значно меншу дальність.

Конструкція ракети допускає застосування як звичайної, так і ядерної бойової частини; на практиці досягненнями найчастіше застосовують конвенційні боєприпаси. Однак саме згадка "спеціальної бойової частини" у контракті викликає підвищену увагу та стурбованість.

