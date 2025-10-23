logo_ukra

BTC/USD

110567

ETH/USD

3871.42

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росія замовила десятки ядерних "Калібрів": з'явилися подробиці нових планів Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія замовила десятки ядерних "Калібрів": з'явилися подробиці нових планів Кремля

Міноборони РФ замовило крилаті ракети "Калібр" із "спеціальною бойовою частиною".

23 жовтня 2025, 22:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Міністерство оборони Росії закупило 56 крилатих ракет 3М-14С із сімейства "Калібр", які мають бути обладнані ядерною бойовою частиною. Про це повідомляє портал "Мілітарний", посилаючись на документацію.

Росія замовила десятки ядерних "Калібрів": з'явилися подробиці нових планів Кремля

Російські Калібри (фото з відкритих джерел)

Виконавцем контракту зазначене російське конструкторське бюро "Новатор", яке вже перебуває під санкціями ЄС за постачання крилатих ракет. За документами, виконати замовлення мають у період 2024–2026 років.

У закупівельних паперах фігурує формулювання "спеціальна бойова частина", що традиційно вживається для опису бойової частини, адаптовної під ядерну боєголовку. Саме це й викликає занепокоєння у експертів і спостерігачів.

Коротко про 3М-14С "Калібр": ця модифікація крилатої ракети застосовується як із надводних носіїв (фрегати, корвети, малі ракетні кораблі), так і з підводних човнів. Ракета має інерціально-супутникову систему наведення (INS/GLONASS) і здатна летіти на малих висотах (sea-skimming), що ускладнює її виявлення й перехоплення системами ППО. Дальність польоту оцінюють приблизно в 1 500–2 500 км (для російських модифікацій), тоді як експортні версії мають значно меншу дальність.

Конструкція ракети допускає застосування як звичайної, так і ядерної бойової частини; на практиці досягненнями найчастіше застосовують конвенційні боєприпаси. Однак саме згадка "спеціальної бойової частини" у контракті викликає підвищену увагу та стурбованість.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали DeepState показав, як росіяни проривають фронт одразу у двох областях.  Моніторинговий аналітичний проект роект DeepState опублікував нові карти, з яких випливає, що російські війська мають просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

За оновленими даними карти, противник просунувся поблизу населених пунктів Вербове, Степове та Новогригорівка. Варто зазначити, 22 жовтня аналітики повідомили, що українські захисники відновили позиції біля Нового Шахового та Кучерова Яру на Донеччині. Водночас ворог окупував село у Запоріжжі та просунувся на кількох ділянках фронту.                   
 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини