Россия закупает запчасти для самолетов в обход санкций: подробности

Российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023 года приобрели в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Эта сума может не учитывать всего объёма поставок. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Российские самолеты. Фото из открытых источников

Оборудование варьировалось от предметов первой необходимости, необходимых для поддержания самолета в летной годности, таких как устройства Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, дисплеи в кабине и шасси, до более обыденных запасных частей, таких как кофеварки, телефонные трубки бортпроводников и сиденья для унитазов.

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Таможенные записи показали, что детали попали в Россию через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан — ни одна из которых не одобрила западные санкции в отношении России.

Сумма в 1,2 млрд долларов занижает общую стоимость авиационных запчастей, импортированных за период, рассматриваемый Reuters, поскольку она включает только поставки, предназначенные непосредственно для российских авиакомпаний или их подразделений по техническому обслуживанию, а не детали самолетов, отправленные другим компаниям в России.

Олег Пантелеев, глава московского авиационного аналитического центра "АвиаПорт", заявил, что российские авиакомпании "решили проблему" работы в условиях западных санкций.

"Сначала был шок, никто не знал, что делать, — сказал он агентству Reuters. — Через два-три месяца были найдены новые каналы поставок, а через шесть-девять месяцев появилось довольно много альтернатив, что позволило снизить цены и сроки поставки".

По данным Росстата, в июне российские авиакомпании перевезли 10,1 млн пассажиров по сравнению с 8,87 млн в июне 2022 года и 11,1 млн в июне 2021 года.

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