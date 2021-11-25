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Россия запустила в космос ракету с военным спутником: что о нем известно

На борту российской ракеты Союз-2.1Б находился спутник ЕКС Тундра

сегодня, 12:57
Автор:

Денис Подставной
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Россия запустила в космос новый спутник. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

Россия запустила в космос ракету с военным спутником: что о нем известно

Земля. Фото из открытых источников

Как стало известно, с космодрома Плесецк, что в Архангельской области России был осуществлен запуск космической ракеты Союз-2.1Б. На её борту находился космический аппарат для Минобороны РФ. 

Согласно данным СМИ, через несколько часов военный спутник Единой космической системы Тундра будет выведен на заданную орбиту. Аппарат предназначен для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Сообщается, что в перспективе орбитальная группировка будет состоять из десяти аппаратов Тундра. Их развертывание запланировано к следующему году. Несколькими годами ранее на орбиту Земли уже были выведены первые три новые системы предупреждения о ракетном нападении. 

Новые спутники приходят на замену аппаратам системы обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет из континентальной части США – Око и Око-1.

Как пишет издание, спутники Тундра, в отличие от старых аппаратов, смогут отслеживать не только сами запуски ракет с земли и воды, но и определять их баллистические траектории, а также вероятные зоны поражения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что шестиколесный ровер Curiosity прислал новое  фото с поверхности Марса. Навигационные камеры аппарата запечатлели обширный ландшафт планеты. Марсоход прислал данные на Землю, а специалисты совместили их в одно цветное изображение. Сообщается, что на данный момент робот отправился в сторону марсианской горы Шарп. Она образует центральную вершину кратера Гейла.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг провели разговор по телефону. Главная тема, которую обсудили, касалась ситуацию концентрации российских войск у границ Украины.


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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4420543-rossyia-zapustyla-raketu-souiz-s-voennym-sputnykom
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