В России продолжают ограничивать возможность граждан свободно покидать страну. Согласно сообщению Центра противодействия дезинформации, российские власти готовятся ввести новые ограничения на выезд за границу для определенных категорий граждан. Под ограничения попадут депутаты Госдумы, имеющие доступ к государственной тайне. Это свидетельствует о новой тенденции к контролю над перемещением граждан, напоминающей политику "железного занавеса" времен Советского Союза.

Россия вводит новые ограничения на выезд

С каждым годом в России все больше информации получает статус секретной и теперь это касается не только военных данных. К примеру, уже сегодня в перечень засекреченных документов входит примерно 30% материалов, связанных с бюджетом страны. Также под грифом "секретно" хранятся данные о деятельности банков, производстве энергоресурсов, миграционных процессах и других ключевых сферах. Поэтому ограничения на выезд могут распространяться не только на депутатов, но и на многих госслужащих, работников социальных учреждений, инфраструктуры и промышленности.





Эти ограничения российские власти объясняют необходимостью защиты конфиденциальной информации от "врагов". Следует заметить, что в России список таких "врагов" достаточно велик, и под влиянием пропаганды о якобы угрозе шпионажа Кремль пытается еще больше усилить свой контроль над населением.

Читайте на портале "Комментарии" — Российская пропаганда снова активизировала свои силы, пытаясь перекрутить ситуацию с мобилизацией в Украине. После последних проверок, проведенных работниками ТЦК в Киеве, российские медиа начали массово распространять ложную информацию, называя эти действия "незаконными" и пытаясь создать панику среди украинцев.