Россия заявила, что научилась обходить санкции и спасет свои авиакомпании

Через два года санкций техническое подразделение частной авиакомпании России S7 якобы научилось ремонтировать авиадвигатели самолетов Boeing 737 и Airbus A320. Об этом российскому изданию "Коммерсант" рассказали источники в трех авиакомпаниях страны-агрессорки.

В РФ заявили, что научились ремонтировать авиадвигатели (фото из открытых источников)

Согласно информации издания, речь идет о двигателях CFM56-5B и 7B, которые считаются одними из самых популярных в мире. В России их насчитывается около 800, а наибольшее количество находится в эксплуатации у группы "Аэрофлот".

Санкции США и ЕС, введенные из-за войны войны в Украине, еще в феврале 2022 года лишили российских авиаперевозчиков поддержки производителей. Авиакомпании РФ почти не имели возможности для вывоза техники на капитальный ремонт за границу, а самые сложные работы, связанные с восстановлением горячей части двигателей, не были освоены, рассказал один из источников "Коммерсанта".

До введения санкций освоение ремонта горячей части двигателя в России считалось нецелевым из-за высокой стоимости при наличии зарубежных сервисных центров. Несмотря на то, что с начала полномасштабной войны у россиян были большие проблемы с обслуживанием самолетов, теперь они заявляют, что уровень применяемых в CFM56 технологий "не выглядит очень сложным" для России.

S7 планирует предоставлять услуги по капитальному ремонту модулей турбины низкого давления (ТНД), компрессора низкого давления (КНД) и горячей части газогенератора. По словам одного из собеседников издания, капитальный ремонт ТНД и КНД CFM56 может занять 70-80 дней. При этом россияне утверждают, что стоимость даже будет сравнима с ценами за рубежом "и будет ниже, чем цена покупки" бывшего в использовании двигателя.

Из-за снижения производства и роста спроса на б/у двигатели со стороны России в мире возник дефицит CFM56, особенно сложно найти CFM56-7B, говорят собеседники издания. CFM56 – один из самых распространенных в мире двигателей, отмечает директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий. По его словам, модель известна длительным сроком службы: типичный налет в зависимости от условий эксплуатации составляет 40-60 тыс. летных часов или 10-20 тыс. взлетно-посадочных циклов без снятия с крыла, что составляет 8-12 лет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ЕС введет новые санкции против РФ