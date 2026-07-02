Россия заявила о "теракте" в Брянской области: Украине выставили новое обвинение

В Брянской области произошел инцидент с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск – Гомель – Анапа. По сообщениям белорусских и российских государственных пропагандистских СМИ, транспортное средство подверглось атаке беспилотника, в результате чего пострадали два человека.

Брянская область. Фото: из открытых источников

По имеющейся информации, в момент происшествия в автобусе находились 19 пассажиров. Российские СМИ утверждают, что ранения получили двое жителей Гомельской области. Им была оказана медицинская помощь, а для организации возвращения пассажиров и водителей из Беларуси в район происшествия направили специальную группу.

После инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Одновременно российские официальные лица выступили с заявлениями, возложив ответственность за произошедшее на Украину.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что атака якобы является частью целенаправленной стратегии Киева, направленной против белорусского транспорта. По его версии, подобные действия преследуют цель оказать психологическое давление на руководство Беларуси и втянуть Минск в дальнейшую эскалацию конфликта.

На данный момент независимого подтверждения обстоятельств атаки и заявлений российской стороны нет. Украинские официальные органы произошедшее пока не комментировали.

Инцидент произошел на фоне продолжающихся боевых действий и регулярных взаимных обвинений сторон в атаках по гражданской инфраструктуре и транспортным объектам в приграничных районах.

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