Росія заявила про "теракт" у Брянській області: Україні виставили нове звинувачення

У Брянській області стався інцидент з пасажирським автобусом, що прямував маршрутом Мінськ – Гомель – Анапа. За повідомленнями білоруських та російських державних пропагандистських ЗМІ, транспортний засіб зазнав атаки безпілотника, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Брянська область. Фото: з відкритих джерел

За наявною інформацією, на момент події в автобусі перебували 19 пасажирів. Російські ЗМІ стверджують, що поранення отримали двоє мешканців Гомельщини. Їм було надано медичну допомогу, а для організації повернення пасажирів та водіїв з Білорусі до району події направили спеціальну групу.

Після інциденту Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про терористичний акт. Водночас російські офіційні особи виступили із заявами, поклавши відповідальність за те, що сталося в Україні.

Посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник заявив, що атака нібито є частиною цілеспрямованої стратегії Києва, спрямованої проти білоруського транспорту. За його версією, подібні дії мають на меті чинити психологічний тиск на керівництво Білорусі та втягнути Мінськ у подальшу ескалацію конфлікту.

Наразі незалежного підтвердження обставин атаки та заяв російської сторони немає. Українські офіційні органи подію поки що не коментували.

Інцидент стався на тлі бойових дій, що продовжуються, і регулярних взаємних звинувачень сторін в атаках по цивільній інфраструктурі та транспортним об'єктам у прикордонних районах.

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