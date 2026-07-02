logo_ukra

BTC/USD

61480

ETH/USD

1662.04

USD/UAH

44.8

EUR/UAH

51.08

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росія заявила про "теракт" у Брянській області: Україні виставили нове звинувачення
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія заявила про "теракт" у Брянській області: Україні виставили нове звинувачення

Після удару автобусом з білоруськими пасажирами Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу, а Москва виступила з гучними звинуваченнями

2 липня 2026, 16:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Брянській області стався інцидент з пасажирським автобусом, що прямував маршрутом Мінськ – Гомель – Анапа. За повідомленнями білоруських та російських державних пропагандистських ЗМІ, транспортний засіб зазнав атаки безпілотника, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Росія заявила про "теракт" у Брянській області: Україні виставили нове звинувачення

Брянська область. Фото: з відкритих джерел

За наявною інформацією, на момент події в автобусі перебували 19 пасажирів. Російські ЗМІ стверджують, що поранення отримали двоє мешканців Гомельщини. Їм було надано медичну допомогу, а для організації повернення пасажирів та водіїв з Білорусі до району події направили спеціальну групу.

Після інциденту Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про терористичний акт. Водночас російські офіційні особи виступили із заявами, поклавши відповідальність за те, що сталося в Україні.

Посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник заявив, що атака нібито є частиною цілеспрямованої стратегії Києва, спрямованої проти білоруського транспорту. За його версією, подібні дії мають на меті чинити психологічний тиск на керівництво Білорусі та втягнути Мінськ у подальшу ескалацію конфлікту.

Наразі незалежного підтвердження обставин атаки та заяв російської сторони немає. Українські офіційні органи подію поки що не коментували.

Інцидент стався на тлі бойових дій, що продовжуються, і регулярних взаємних звинувачень сторін в атаках по цивільній інфраструктурі та транспортним об'єктам у прикордонних районах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Київ у вогні та диму: страшні наслідки атаки країни-агресора на цивільні об'єкти.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини