Россия заявляет, что ВСУ управляет НАТО и отправляет войска на Донбасс

В МИД России заявляют, что украинская армия направляется в сторону Донбасса. Ближе к ОРДЛО украинские силовики стягивают свои силы. По данным российских спецслужб на Донбассе уже 125 тысяч украинских армейцев, что составляет половину всего состава украинского войска. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на МИД РФ.

Сергей Лавров. Фото: liga.net

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров рассказал, что Украины приняла решение стягивать не только спецтехнику на Донбасс, но и отправить туда дополнительный военный контингент. По информации Лаврова, действиями украинской армии на востоке управляют США и другие странны НАТО. Все передвижения координируются с Западом.

Также глава МИД России заявил, что Кремль обеспокоен тем, что против мирных граждан Донецка и Луганска применяется тяжелое вооружение, включая беспилотники.

Читайте также на портале "Комментарии" — военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эксклюзивном интервью заявил, что он лично не видит предпосылок того, что в декабре российские войска пойдут в наступление и начнется то самое вторжение, о котором сегодня все так говорят. Жданов считает, что ситуация может измениться ближе к рождественским праздникам. Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль считает, что готовность к возможному российскому вторжению должна быть постоянно. Эксперт отмечает, готовность означает, что нужно работать как внутри страна, подготавливая общество, так и не прекращать работу на дипломатическом плацдарме.





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