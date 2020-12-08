Россиян будут сажать за призывы вернуть Крым Украине

Президент России подписал закон о наказании в виде лишения свободы на срок до 10 лет за отчуждение части территории России и призывы к этому. Об этом сообщает "Коммерсант".

Изменения вносятся в УК и статьи 30 и 31 УПК России. Теперь экстремизмом считается не только нарушение территориальной целостности России, но и призывы к этому.

За публичные призывы, высказанные впервые, грозит административный штраф; за повторное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность. Штраф составит от 200 тыс. рублей (2715 долларов) до 400 тыс. руб. (5400 долларов).

Напомним, недавно стало известно, что сотрудники полиции Нью-Йорка расследовали возможную угрозу взрыва в самолете, летевшем из Москвы, в международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди.

Ранее "Комментарии" сообщали, что МИД Германии назвал криптовалюту Libra (Diem) "волком в овечьей шкуре". Потребуется нечто большее, чем просто переименование криптовалюты Facebook, чтобы исчезли опасения регулирующих органов насчет запуска валюты в Германии и Европе, заявил вчера, 7 декабря, министр финансов Германии.





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