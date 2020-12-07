Угроза взрыва российского самолета в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке - аварийная посадка перед обыском

Язык
Coinspot 07.12.2020
BTC/USD
19359.81
ETH/USD
599.59
LTC/USD
83.15
НБУ 07.12.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
34.73
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Лозовенко
Сотрудники полиции расследовали возможную угрозу взрыва в самолете, летевшем из Москвы, в международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди в воскресенье, сообщили сотрудники полиции. Об этом пишет Fox News.
Самолет приземлился в аэропорту Кеннеди около 15:45 по местному времени, сообщили в полиции. Все пассажиры покинули самолет перед обыском. Как пишет Fox News, в самолете находилось примерно 250 людей.
Напомним, недавно в центре Нью-Йорка горела церковь. На борьбу с пожаром на Манхэттене отправили около 200 сотрудников.
Как ранее сообщали "Комментарии", официальный представитель Министерства иностранных дел Аль Хами заявил, что Греция усилит военное присутствие в Эгейском и Средиземном морях перед саммитом Турции в ЕС. В МИД добавили, что страны могут решить все вопросы с помощью диалога.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости