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Главная Новости Мир США Угроза взрыва российского самолета в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке - аварийная посадка перед обыском
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Угроза взрыва российского самолета в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке - аварийная посадка перед обыском

Все пассажиры покинули самолет перед обыском

сегодня, 01:52
Автор:

Татьяна Лозовенко

Сотрудники полиции расследовали возможную угрозу взрыва в самолете, летевшем из Москвы, в международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди в воскресенье, сообщили сотрудники полиции. Об этом пишет Fox News.

Угроза взрыва российского самолета в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке - аварийная посадка перед обыском

Самолет приземлился в аэропорту Кеннеди около 15:45 по местному времени, сообщили в полиции. Все пассажиры покинули самолет перед обыском. Как пишет Fox News, в самолете находилось примерно 250 людей.

"Из-за продолжающегося инцидента в аэропорту могут быть замечены сотрудники служб. Обратите внимание, что аэропорт полностью открыт, и рейсы выполняются без задержек", — написали на странице аэропорта Твиттере.

Отмечено, что расследование продолжается. 

Напомним, недавно в центре Нью-Йорка горела церковь. На борьбу с пожаром на Манхэттене отправили около 200 сотрудников.

Как ранее сообщали "Комментарии", официальный представитель Министерства иностранных дел Аль Хами заявил, что Греция усилит военное присутствие в Эгейском и Средиземном морях перед саммитом Турции в ЕС. В МИД добавили, что страны могут решить все вопросы с помощью диалога.




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Источник: https://www.foxnews.com/us/bomb-threat-forces-passenger-plane-from-russia-to-evacuate-at-jfk
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