В последние недели Украина значительно усугубила атаки на нефтяные объекты России, что привело к ощутимым проблемам с горючим для жителей страны-агрессоры. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы россиян, распространяющиеся в соцсетях. В частности, Петр Андрющенко, руководитель Центра Изучения оккупации, обнародовал видео, в котором люди жалуются на резкое удорожание бензина.

Фото: 24 Канал

О дефиците и росте цен уже не скрывают даже на региональных телевизионных каналах. Там открыто говорят о том, что "призрак бензинового кризиса ходит по всей России", а цены на горючее растут рекордными темпами в последние дни.

Работники автозаправочных станций сообщают о перебоях со снабжением горючего — бензин в АЗС просто не завозят, запасы иссякают, а заправиться можно только по талонам. В то же время сотрудники заправок не могут четко объяснить причины этих проблем, только разводят руками.

Клиенты АЗС шокированы высокими ценами, резко подскочившими во всех регионах России, а также на временно оккупированных территориях Украины. Россияне все чаще говорят, что ситуация вызывает у них тревогу и неуверенность в завтрашнем дне.

На 16 сентября средняя стоимость бензина марки 95 колеблется в пределах 66–95 рублей за литр, при этом самые высокие цены фиксируются в Крыму. Аналогичная тенденция наблюдается и с бензином марки 92, который теперь продается по 62–74 рубля.

Аналитики американского Института изучения войны предупреждают, что дефицит горючего в России приведет к увеличению расходов для бизнеса и населения, что в свою очередь ускорит инфляционные процессы в стране.

"Удары по критическим объектам в глубоком тылу России остаются одной из самых болезненных проблем для общества, подрывая доверие к власти и ее способности обеспечить безопасность жизненно важной инфраструктуры", — подчеркнули эксперты.

Как уже писали "Комментарии", заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что после встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским правителем Владимиром Путиным 15 августа в американском штате Аляска процесс мирного урегулирования войны в Украине якобы столкнулся с трудностями.