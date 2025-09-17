logo_ukra

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росіян охопила паніка: страшну проблему не приховують навіть канали Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіян охопила паніка: страшну проблему не приховують навіть канали Путіна

Росіяни поводяться, наче не розуміють, що спричинило труднощі з бензином.

17 вересня 2025, 11:50 comments2753
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В останні тижні Україна значно посилила атаки на нафтові об'єкти Росії, що призвело до відчутних проблем із пальним для мешканців країни-агресорки. Про це свідчать численні скарги росіян, які поширюються у соцмережах. Зокрема, Петро Андрющенко, керівник Центру Вивчення окупації, оприлюднив відео, в якому люди нарікають на різке подорожчання бензину.

Росіян охопила паніка: страшну проблему не приховують навіть канали Путіна

Фото: 24 Канал

Про дефіцит та зростання цін уже не приховують навіть на регіональних телевізійних каналах. Там відкрито говорять про те, що "привид бензинової кризи ходить по всій Росії", а ціни на пальне зростають рекордними темпами в останні дні.

Працівники автозаправних станцій повідомляють про перебої з постачанням пального — бензин до АЗС просто не завозять, запаси вичерпуються, а заправитися можна лише за талонами. Водночас співробітники заправок не можуть чітко пояснити причини цих проблем, лише розводять руками.

Клієнти АЗС шоковані високими цінами, які різко підскочили у всіх регіонах Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни все частіше говорять, що ситуація викликає у них тривогу і невпевненість у завтрашньому дні.

Станом на 16 вересня середня вартість бензину марки 95 коливається в межах 66–95 рублів за літр, при цьому найвищі ціни фіксуються в Криму. Аналогічна тенденція спостерігається і з бензином марки 92, який тепер продають по 62–74 рублі. 

Аналітики американського Інституту вивчення війни попереджають, що дефіцит пального в Росії спричинить збільшення витрат для бізнесу та населення, що в свою чергу пришвидшить інфляційні процеси у країні. 

"Удари по критичних об’єктах у глибокому тилу Росії залишаються однією з найболючіших проблем для суспільства, підриваючи довіру до влади та її здатності забезпечити безпеку життєво важливої інфраструктури", — підкреслили експерти. 

Як вже писали "Коментарі", заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що після зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та російським правителем Володимиром Путіним 15 серпня в американському штаті Аляска, процес мирного врегулювання війни в Україні нібито зіткнувся з труднощами.   



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини