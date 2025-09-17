Росіян охопила паніка: страшну проблему не приховують навіть канали Путіна

В останні тижні Україна значно посилила атаки на нафтові об'єкти Росії, що призвело до відчутних проблем із пальним для мешканців країни-агресорки. Про це свідчать численні скарги росіян, які поширюються у соцмережах. Зокрема, Петро Андрющенко, керівник Центру Вивчення окупації, оприлюднив відео, в якому люди нарікають на різке подорожчання бензину.

Фото: 24 Канал

Про дефіцит та зростання цін уже не приховують навіть на регіональних телевізійних каналах. Там відкрито говорять про те, що "привид бензинової кризи ходить по всій Росії", а ціни на пальне зростають рекордними темпами в останні дні.

Працівники автозаправних станцій повідомляють про перебої з постачанням пального — бензин до АЗС просто не завозять, запаси вичерпуються, а заправитися можна лише за талонами. Водночас співробітники заправок не можуть чітко пояснити причини цих проблем, лише розводять руками.

Клієнти АЗС шоковані високими цінами, які різко підскочили у всіх регіонах Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни все частіше говорять, що ситуація викликає у них тривогу і невпевненість у завтрашньому дні.

Станом на 16 вересня середня вартість бензину марки 95 коливається в межах 66–95 рублів за літр, при цьому найвищі ціни фіксуються в Криму. Аналогічна тенденція спостерігається і з бензином марки 92, який тепер продають по 62–74 рублі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни попереджають, що дефіцит пального в Росії спричинить збільшення витрат для бізнесу та населення, що в свою чергу пришвидшить інфляційні процеси у країні.

"Удари по критичних об’єктах у глибокому тилу Росії залишаються однією з найболючіших проблем для суспільства, підриваючи довіру до влади та її здатності забезпечити безпеку життєво важливої інфраструктури", — підкреслили експерти.

